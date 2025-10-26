Samsung się ogarnął. Aktualizacja One UI 8 leci dalej

Kilka tygodni temu producent rozpoczął udostępnianie najnowszej wersji swojego interfejsu – One UI 8 bazującego na Androidzie 16 – dla modeli Galaxy S23, S23+, S23 Ultra oraz S23 FE. Jednak 21 października aktualizacja została niespodziewanie wstrzymana, prawdopodobnie z powodu wykrytego błędu. Teraz, po kilku dniach przerwy, Koreańczycy wznowili proces wysyłka OTA, chociaż przyczyna wstrzymania wciąż pozostaje nieznana.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak podał Tarun Vats na platformie X, od 24 października Samsung ponownie wypuszcza poprawkę zabezpieczeń z października 2025 roku dla Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra w Korei Południowej. Jedynym modelem, który tymczasowo nie otrzymał aktualizacji, jest Galaxy S23 FE, choć można się spodziewać, że i on wkrótce dołączy do reszty.

Aktualizacja zawiera poprawki bezpieczeństwa Androida z października 2025 roku oraz najświeższą wersję One UI 8. Użytkownicy, którzy wcześniej zainstalowali nowy interfejs, otrzymają uzupełniający pakiet o wielkości około 400 MB. Dla osób przechodzących z One UI 7 aktualizacja będzie większa. Co ważne, Samsung wznowił też wdrażanie One UI 8 w serii Galaxy S24.

Październikowa łatka przynosi łącznie 34 poprawki bezpieczeństwa – 14 od Google, z wysokim priorytetem bezpieczeństwa, oraz 20 dodatkowych poprawek przygotowanych przez Samsunga, których poziom określony jest jako wysoki lub umiarkowany.