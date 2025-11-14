Nadchodzi Realme UI 7. Telefony będą "szklane" i przewidzą, co robisz

Nadchodzi Realme UI 7.0

Wraz z premierą flagowego Realme GT 8 Pro, firma pokaże oprogramowanie Realme UI 7.0. To nowa nakładka na Androida 16. Co się zmieni? Przede wszystkim wygląd.

Producent nazywa go "Light Glass Design". To ma być inspiracja fakturą szkła. Ikony aplikacji "Ice Cube" mają być krystaliczne i zastąpić płaskie grafiki. Pojawi się też nowe centrum sterowania "Misty Glass" z matowym tłem. Całość ma wyglądać elegancko i przejrzyście.

Więcej personalizacji

Dostaniemy też nowe motywy Flux Theme 2.0. Ekran Always-On Display obsłuży teraz Live Photos i tapety wideo. AI ma dodawać do nich efekt dynamicznej głębi ostrości.

Będzie można też zmienić animacje odcisku palca. Ikony na pulpicie (Flux Desktop) pozwolą na zmianę rozmiaru i koloru. Do tego dojdą nowe widżety i ekrany blokady.

Sztuczna inteligencja wkracza do akcji

AI stało się ważnym elementem Realme UI 7.0. Pojawi się funkcja AI Notify Brief. System zbierze powiadomienia i pokaże nam rano i wieczorem spersonalizowane podsumowanie. To przydatne, by niczego nie przegapić.

Sztuczna inteligencja pomoże też w robieniu zdjęć. AI Framing Master podpowie, jak ustawić kadr. W grach pomoże AI Gaming Coach, który ma optymalizować rozgrywkę.

Połączenie z Apple Watchem?

Najciekawszą nowością jest jednak Apple Watch Connect. Tak, to nie pomyłka. System Realme UI 7.0 pozwoli połączyć się z ekosystemem iPhone'a.

Użytkownicy Realme będą mogli odczytywać wiadomości i odbierać połączenia na swoich urządzeniach. Da się też synchronizować dane zdrowotne z Apple Watcha.

Szybciej i płynniej

System ma być też szybszy. Silnik Flux Engine ma zwiększyć responsywność systemu o 15%. Codzienne zadania mają działać o 22% wydajniej. Poprawi się też płynność przewijania (o 29%).