Masz starszy sprzęt od Intela? Zapomnij o aktualizacjach

Najnowsze sterowniki graficzne Intela z oznaczeniem "32.0.101.7076" zostały udostępnione kilka dni temu na stronie producenta i od razu wzbudziły podejrzenia użytkowników. Doszło bowiem do podziału i od teraz dedykowane są one procesorom Intel Core od 11. do 14. generacji.

Brak komunikatu wyjaśniającego budzi niepokój

Taki krok sugeruje skupienie się tylko na nowszych rozwiązaniach. Mowa oczywiście o układach ARC, które obecne są w procesorach Intel Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake, dedykowanych kartach graficznych oraz mających niedługo zadebiutować seriach Panther Lake i Nova Lake.