Masz starszy sprzęt od Intela? Zapomnij o aktualizacjach
Chociaż to jeszcze nic pewnego, to jest szansa, że osoby z komputerami korzystającymi z układów Intel Raptor Lake Refresh zostaną na lodzie.
Najnowsze sterowniki graficzne Intela z oznaczeniem "32.0.101.7076" zostały udostępnione kilka dni temu na stronie producenta i od razu wzbudziły podejrzenia użytkowników. Doszło bowiem do podziału i od teraz dedykowane są one procesorom Intel Core od 11. do 14. generacji.
Brak komunikatu wyjaśniającego budzi niepokój
Taki krok sugeruje skupienie się tylko na nowszych rozwiązaniach. Mowa oczywiście o układach ARC, które obecne są w procesorach Intel Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake, dedykowanych kartach graficznych oraz mających niedługo zadebiutować seriach Panther Lake i Nova Lake.
Na chwilę obecną nie wiadomo czy Amerykanie spowolnią, czy całkowicie zaprzestaną rozwoju oprogramowania dla starszych iGPU jak Intel UHD Graphics oraz Iris Xe. Bardziej prawdopodobna jest druga z opcji, jako że na stronie jest dopisek wyłącznie o poprawkach dla luk bezpieczeństwa. Jest to o tyle zaskakujące, że rodzina Intel Rocket lake (11. generacja) debiutowała w 2021 roku, zaś Raptor Lake Refesh (14. generacja) w 2023 roku.