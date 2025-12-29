iPad Pro z 512 GB i LTE kupisz za 5444 zł. To promocja, której wolisz unikać

iPady Pro nie są tanie. Nawet w podstawowych wersjach mamy do czynienia z tabletami, za które należy zapłacić małą fortunę. Dołożenie dodatkowej pamięci, zwłaszcza aż 512 GB, oraz łączności komórkowej jeszcze mocniej podbija cenę tych urządzeń. W jaki więc sposób udało się z nią zejść do 5444 zł? To bardzo proste: ponieważ mamy tu wersję z 2020 roku.

iPad Pro 2020 512 i z LTE

Promocję tę potraktujmy więc raczej jako ciekawostkę, że tak stary tablet Apple wciąż jest w sprzedaży, a nie coś, co sprawi, że zaraz wyciągniecie portfele. Owszem, jeśli ktoś nie gra w najnowsze gry, ani nie zamierza montować na nim filmów, to wciąż mamy tu do czynienia z porządnym urządzeniem. Jednak ma ono kilka problemów wynikających z wieku. Po pierwsze Apple A12Z Bionic to dość leciwy układ. Wciąż nie jest to słabiak, jednak mowa tu o około 60% wydajności procesora Apple M1. I to kolejny problem: obecnie w serii Pro dominują znacznie wydajniejsze układy Apple M, a seria A przypada jedynie iPadom podstawowym i mini.

Łączność komórkowa to też problematyczna sprawa, ponieważ mówimy tu o LTE, kiedy standardem jest już 5G. Co więcej, mamy tu do czynienia z naprawdę dobrym ekranem... LCD. Kiedy seria Pro stoi już panelami OLED. Jednak jego największym problemem jest wsparcie. Owszem, w przypadku tabletów Apple to jest bardzo długie. Pamiętajmy jednak, że tablet ten ma 5 lat.

Tak naprawdę nie ma więc sensu rzucać się na taniego iPada Pro tylko dlatego, że jest iPadem Pro. To wciąż świetny tablet i jego użytkownicy nie mają powodów do wymiany sprzętu, o ile nie wymagają wyższej mocy, a ich bateria jest w dobrej kondycji. Sęk w tym, że znacznie taniej można kupić coś o wiele lepszego.

Bez promocji, za to znacznie lepszy

Czyli iPada Air z układem Apple M3. I to w wersji 5G i 256 GB pamięci — kwestia problemów z dostępnością wyższego wariantu. Mamy tu do czynienia ze znacznie wydajniejszym procesorem, który posłuży nam przez długie lata, 8 GB RAM 5G i bardzo długim wsparciem przed nim, ponieważ jest to model z tego roku.