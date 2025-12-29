iPad Pro z 512 GB i LTE kupisz za 5444 zł. To promocja, której wolisz unikać

Sprzęt

Haczyk, który sprawia, że jest to dobry wybór jedynie dla dość specyficznej grupy odbiorców. 

iPady Pro nie są tanie. Nawet w podstawowych wersjach mamy do czynienia z tabletami, za które należy zapłacić małą fortunę. Dołożenie dodatkowej pamięci, zwłaszcza aż 512 GB, oraz łączności komórkowej jeszcze mocniej podbija cenę tych urządzeń. W jaki więc sposób udało się z nią zejść do 5444 zł? To bardzo proste: ponieważ mamy tu wersję z 2020 roku. 

iPad Pro 2020 512 i z LTE

Promocję tę potraktujmy więc raczej jako ciekawostkę, że tak stary tablet Apple wciąż jest w sprzedaży, a nie coś, co sprawi, że zaraz wyciągniecie portfele. Owszem, jeśli ktoś nie gra w najnowsze gry, ani nie zamierza montować na nim filmów, to wciąż mamy tu do czynienia z porządnym urządzeniem. Jednak ma ono kilka problemów wynikających z wieku. Po pierwsze Apple A12Z Bionic to dość leciwy układ. Wciąż nie jest to słabiak, jednak mowa tu o około 60% wydajności procesora Apple M1. I to kolejny problem: obecnie w serii Pro dominują znacznie wydajniejsze układy Apple M, a seria A przypada jedynie iPadom podstawowym i mini. 

iPad Pro 2020 LTE i 512 GB, ale lepiej sięgnąć po...
iPad Air M3 .... 5G i 256 GB

Łączność komórkowa to też problematyczna sprawa, ponieważ mówimy tu o LTE, kiedy standardem jest już 5G. Co więcej, mamy tu do czynienia z naprawdę dobrym ekranem... LCD. Kiedy seria Pro stoi już panelami OLED. Jednak jego największym problemem jest wsparcie. Owszem, w przypadku tabletów Apple to jest bardzo długie. Pamiętajmy jednak, że tablet ten ma 5 lat. 

Tak naprawdę nie ma więc sensu rzucać się na taniego iPada Pro tylko dlatego, że jest iPadem Pro. To wciąż świetny tablet i jego użytkownicy nie mają powodów do wymiany sprzętu, o ile nie wymagają wyższej mocy, a ich bateria jest w dobrej kondycji. Sęk w tym, że znacznie taniej można kupić coś o wiele lepszego.

Bez promocji, za to znacznie lepszy

Czyli iPada Air z układem Apple M3. I to w wersji 5G i 256 GB pamięci — kwestia problemów z dostępnością wyższego wariantu. Mamy tu do czynienia ze znacznie wydajniejszym procesorem, który posłuży nam przez długie lata, 8 GB RAM 5G i bardzo długim wsparciem przed nim, ponieważ jest to model z tego roku. 

Stary model Pro ma tylko dwie przewagi: więcej pamięci i lepszy ekran. Mowa tu o panelu o rozdzielczości  2388 × 1668 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, co wypada lepiej, niż 2360 × 1640 pikseli i 60 Hz w Air. Sęk w tym, że iPad Pro kosztuje 5444 zł w promocji, a iPad Air 3949 zł bez niej. To jasno pokazuje, że czasami lepiej unikać promocji, nawet jeśli, tak jak w tym przypadku obniżają one cenę o 1355 zł. 

telepolis
Zródła zdjęć: Vladimka production / Shutterstock.com