Biedronka kusi zmotoryzowanych. 40% kwoty zostanie w kieszeni

Chociaż od 2017 roku liczba wypadków na polskich drogach spadła o ponad 33 proc., to wciąż jest ich dużo, a w 2024 roku zanotowaliśmy minimalny wzrost względem 2023. Dlatego niesłabnącą popularnością cieszą się wideorejestratory.

Dodatkowo nagrania z nich mogą być w naszym kraju użyte jako dowód w sprawie. Dlatego warto w taki sprzęt się wyposażyć. Jest teraz ku temu świetna okazja, bo całkiem niezły model jest dostępny w Biedronce w cenie niższej aż o 40 proc.

Wideorejestratory Tracer Orion za 119 zł

Promocja dotyczy internetowego sklepu Biedronka Home, więc po sprzęt nawet nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy zamówić go online, aby po kilku dniach cieszyć się nowym urządzeniem. A co to za wideorejestrator? Tracer Orion, który normalnie kosztuje około 200 zł. Teraz może go mieć za jedyne 119 zł.

Tracer Orion to podwójny wideorejestrator. Główny jest w formie lusterka wewnętrznego, ale w zestawie znajduje się również mała kamerka, która ma za zadanie rejestrować to, co dzieje się za samochodem.

Wyposażony jest w ekran o przekątnej 4,5 cala. Kąty widzenia to 150 oraz 60 stopni. Z kolei maksymalna rozdzielczość nagrywania wynosi 1080 × 720 pikseli. Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 128 GB. Ma też tryb nocny, G-Sensor oraz tryb parkingowy, który pozwala na nagrywanie także na postoju.