Google potwierdza błąd w Androidzie. Nie działa ważny element
Google potwierdził, że w określonych przypadkach telefony z Androidem mają problem. Nie działają w nich przyciski do regulacji głośności, a przynajmniej nie tak, jak powinny.
Google opublikował dokument wsparcia, w którym potwierdza problem z systemem Android. W niektórych przypadkach użytkownikom mogą nie działać prawidłowo przyciski do regulacji głośności w telefonie czy tablecie.
Bug w Androidzie
Problem występuje w przypadku korzystania z funkcji wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. W tym konkretnym przypadku chodziło o mechanizm, który na głos czyta tekst i opisuje elementy widoczne na ekranie urządzenia.
Włączenie go sprawiało, że przyciski regulowały głośność właśnie tego elementu, nawet gdy nie był aktualnie używany. Działo się to także w sytuacjach np. słuchania muzyki, gdy powinna się zmieniać głośność multimediów.
Poza tym problem powodował, że nie działało robienie zdjęć za pomocą przycisku do regulacji głośności. To znany i często używany skrót przez użytkowników Androida, szczególnie przydatny, gdy ktoś ma problemy ze wzrokiem.
Otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego działania przycisków głośności w urządzeniach z systemem Android, w których włączona jest funkcja Select to Speak, czyli usługa ułatwień dostępu dla użytkowników z wadami wzroku lub trudnościami w czytaniu. Na przykład naciśnięcie przycisków głośności powoduje zmianę głośności funkcji ułatwień dostępu zamiast głośności multimediów, a naciśnięcie przycisku głośności podczas korzystania z aparatu nie powoduje wykonania zdjęcia.
Niestety, nie wiemy, ilu osób dotyczył problem i w jakiej wersji systemu Android występuje. Natomiast Google obiecał poprawkę, która go wyeliminuje. Na ten moment można przejść do ustawień systemu i wyłączyć skróty w trybie Select to Speak. To częściowo rozwiązuje problem.