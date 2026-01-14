Google potwierdza błąd w Androidzie. Nie działa ważny element

Google opublikował dokument wsparcia, w którym potwierdza problem z systemem Android. W niektórych przypadkach użytkownikom mogą nie działać prawidłowo przyciski do regulacji głośności w telefonie czy tablecie.

Bug w Androidzie

Problem występuje w przypadku korzystania z funkcji wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. W tym konkretnym przypadku chodziło o mechanizm, który na głos czyta tekst i opisuje elementy widoczne na ekranie urządzenia.

Włączenie go sprawiało, że przyciski regulowały głośność właśnie tego elementu, nawet gdy nie był aktualnie używany. Działo się to także w sytuacjach np. słuchania muzyki, gdy powinna się zmieniać głośność multimediów.

Poza tym problem powodował, że nie działało robienie zdjęć za pomocą przycisku do regulacji głośności. To znany i często używany skrót przez użytkowników Androida, szczególnie przydatny, gdy ktoś ma problemy ze wzrokiem.

Otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego działania przycisków głośności w urządzeniach z systemem Android, w których włączona jest funkcja Select to Speak, czyli usługa ułatwień dostępu dla użytkowników z wadami wzroku lub trudnościami w czytaniu. Na przykład naciśnięcie przycisków głośności powoduje zmianę głośności funkcji ułatwień dostępu zamiast głośności multimediów, a naciśnięcie przycisku głośności podczas korzystania z aparatu nie powoduje wykonania zdjęcia. przyznał Aadil Shaikh z Google.