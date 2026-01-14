Oprogramowanie

Google potwierdza błąd w Androidzie. Nie działa ważny element

Google potwierdził, że w określonych przypadkach telefony z Androidem mają problem. Nie działają w nich przyciski do regulacji głośności, a przynajmniej nie tak, jak powinny.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:06
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google potwierdza błąd w Androidzie. Nie działa ważny element

Google opublikował dokument wsparcia, w którym potwierdza problem z systemem Android. W niektórych przypadkach użytkownikom mogą nie działać prawidłowo przyciski do regulacji głośności w telefonie czy tablecie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bug w Androidzie

Problem występuje w przypadku korzystania z funkcji wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. W tym konkretnym przypadku chodziło o mechanizm, który na głos czyta tekst i opisuje elementy widoczne na ekranie urządzenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ULEFONE Armor X16 5G 6/128GB 6.56" 90Hz Piaskowy
Smartfon ULEFONE Armor X16 5G 6/128GB 6.56" 90Hz Piaskowy
0 zł
849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 849.99 zł
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
0 zł
914.81 zł - najniższa cena
Kup teraz 914.81 zł
Smartfon ULEFONE Armor X12 3/32GB 5.45" Czarny UF-AX12 NC BK
Smartfon ULEFONE Armor X12 3/32GB 5.45" Czarny UF-AX12 NC BK
0 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Advertisement

Włączenie go sprawiało, że przyciski regulowały głośność właśnie tego elementu, nawet gdy nie był aktualnie używany. Działo się to także w sytuacjach np. słuchania muzyki, gdy powinna się zmieniać głośność multimediów.

Poza tym problem powodował, że nie działało robienie zdjęć za pomocą przycisku do regulacji głośności. To znany i często używany skrót przez użytkowników Androida, szczególnie przydatny, gdy ktoś ma problemy ze wzrokiem. 

Otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego działania przycisków głośności w urządzeniach z systemem Android, w których włączona jest funkcja Select to Speak, czyli usługa ułatwień dostępu dla użytkowników z wadami wzroku lub trudnościami w czytaniu. Na przykład naciśnięcie przycisków głośności powoduje zmianę głośności funkcji ułatwień dostępu zamiast głośności multimediów, a naciśnięcie przycisku głośności podczas korzystania z aparatu nie powoduje wykonania zdjęcia.

przyznał Aadil Shaikh z Google.

Niestety, nie wiemy, ilu osób dotyczył problem i w jakiej wersji systemu Android występuje. Natomiast Google obiecał poprawkę, która go wyeliminuje. Na ten moment można przejść do ustawień systemu i wyłączyć skróty w trybie Select to Speak. To częściowo rozwiązuje problem.

Image
telepolis
Android Google Select to Speak
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: BleepingComputer