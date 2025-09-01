Android 16 z irytującym błędem. Rozwiązanie w drodze

Nietypowy problem z powiadomieniami

Kilku właścicieli smartfonów Pixel zauważyło, że Android 16 ma poważny problem z obsługą powiadomień. Jeśli na pasku powiadomień znajduje się już jedna informacja, kolejne nie odtwarzają dźwięku. Telefon zachowuje się tak, jakby był wyciszony, nawet jeśli głośność ustawiono na maksimum.

Dalsza część tekstu pod wideo

Użytkownicy podkreślają, że problem występuje niezależnie od tego, czy tryb "Nie przeszkadzać" jest włączony czy wyłączony. Wystarczy usunąć wszystkie powiadomienia, by kolejne działały normalnie.

Dotyczy wielu Pixeli

Zgłoszenia pojawiają się od właścicieli różnych generacji smartfonów Google'a – od Pixel 6 po Pixele 9. Błąd potrafi być szczególnie dokuczliwy w przypadku alarmów, kamer monitoringu czy nawet powiadomień z glukometrów.

Sprawa została opisana na oficjalnym "Issue Trackerze" Google'a. Wątek szybko zyskał popularność, a 7 sierpnia firma z Mountain View oficjalnie potwierdziła istnienie problemu.

Poprawka już w drodze

Google poinformował, że błąd został usunięty wewnętrznie i trafi do użytkowników wraz z najbliższą aktualizacją kwartalną Androida 16. Nie jest jednak jasne, czy będzie to QPR1 (planowany jeszcze we wrześniu), czy dopiero QPR2 w grudniu.

Do tego czasu część osób radzi sobie z problemem na własną rękę. Jednym z popularniejszych obejść stała się instalacja płatnej aplikacji Notification Manager, która jednak kosztuje 20 zł.