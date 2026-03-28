Google szybciej naładuje nam smartfony. Zmiana w Androidzie 17

Google udostępnił Androida 17 w wersji Beta 3. Ta wprowadza kilka istotnych zmian, o których częściowo już pisaliśmy. To między innymi darmowy VPN, możliwość uruchomienia aplikacji w oknach czy też rozdzielenie przycisków do danych mobilnych i Wi-Fi w szybkich ustawieniach. Jednak na tym lista zmian się nie kończy. Jedną z ciekawszych zmian jest funkcja o nazwie "Priority Charging".

Google poprawia ładowanie w Androidzie

Analiza Androida 17 Beta 3 wykazała obecność nowej funkcji w ustawieniach systemowych. Ta otrzymała nazwę "Priority Charging". Po jej aktywacji duża część działań w tle, jak np. aktualizacje aplikacji, zostają wyłączone. Dzięki temu telefon może w pełni skupić się na ładowaniu, co ma przyspieszyć cały proces.

Funkcja ma być przeznaczona do sytuacji, w których się spieszymy. Nagle musimy wyjść z domu, ale telefon nie jest naładowany. W takim wypadku "Priority Charging" ma pomóc w szybszym uzupełnieniu energii w baterii. Co ważne, nowa funkcja w żaden sposób nie wpłynie na rozmowy telefoniczne czy SMS-y.