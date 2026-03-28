Oprogramowanie

Google szybciej naładuje nam smartfony. Zmiana w Androidzie 17

Google testuje nową funkcję w Androidzie 17 Beta 3. Ta ma pozwolić na skuteczniejsze ładowanie telefonów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google szybciej naładuje nam smartfony. Zmiana w Androidzie 17

Google udostępnił Androida 17 w wersji Beta 3. Ta wprowadza kilka istotnych zmian, o których częściowo już pisaliśmy. To między innymi darmowy VPN,  możliwość uruchomienia aplikacji w oknach czy też rozdzielenie przycisków do danych mobilnych i Wi-Fi w szybkich ustawieniach. Jednak na tym lista zmian się nie kończy. Jedną z ciekawszych zmian jest funkcja o nazwie "Priority Charging".

Dalsza część tekstu pod wideo

Google poprawia ładowanie w Androidzie

Analiza Androida 17 Beta 3 wykazała obecność nowej funkcji w ustawieniach systemowych. Ta otrzymała nazwę "Priority Charging". Po jej aktywacji duża część działań w tle, jak np. aktualizacje aplikacji, zostają wyłączone. Dzięki temu telefon może w pełni skupić się na ładowaniu, co ma przyspieszyć cały proces.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Redmi 15 5G 4/128GB 6.9" 144Hz Tytanowy
Smartfon XIAOMI Redmi 15 5G 4/128GB 6.9" 144Hz Tytanowy
0 zł
739 zł - najniższa cena
Kup teraz 739 zł
Smartfon NOTHING PHONE 3 16/512GB 6.7" 120Hz Biały
Smartfon NOTHING PHONE 3 16/512GB 6.7" 120Hz Biały
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 12/256GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 12/256GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Advertisement

Funkcja ma być przeznaczona do sytuacji, w których się spieszymy. Nagle musimy wyjść z domu, ale telefon nie jest naładowany. W takim wypadku "Priority Charging" ma pomóc w szybszym uzupełnieniu energii w baterii. Co ważne, nowa funkcja w żaden sposób nie wpłynie na rozmowy telefoniczne czy SMS-y.

Analiza kodu Androida 17 Beta 3 ujawnia, że Google będzie rekomendować do "Priority Charging" ładowarki o mocy co najmniej 30 W. Sam tryb masz też trzymać pod kontrolą temperaturę urządzenia, która - z powodu szybszego ładowania - może być trochę wyższa.

Image
telepolis
Android Google Android 17 Android 17 Beta 3 Android 17 nowości Priority Charging
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Authority