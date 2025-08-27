Android 16 z nową funkcję bezpieczeństwa. Chodzi o aplikacje

Nowa odsłona zaawansowanej ochrony

Android 16 przyniósł nowy tryb bezpieczeństwa – Advanced Protection, czyli Ochronę zaawansowaną. Jego celem jest maksymalne utrudnienie dostępu do telefonu osobom niepowołanym. Funkcja blokuje instalację aplikacji spoza sklepu, wyłącza dostęp przez USB i uniemożliwia niepewne połączenia. Dzięki temu ryzyko kradzieży danych lub infekcji złośliwym oprogramowaniem jest znacznie mniejsze.

Do tej pory użytkownicy nie mieli jednak wglądu w to, które aplikacje dostosowują swoje działanie do aktywnego trybu ochrony. Google właśnie zaczął to zmieniać.

Lista aplikacji w ustawieniach

W wersji beta Usług Google Play (25.33.32) pojawił się kod zapowiadający nową sekcję w menu Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona zaawansowana. Ma się tam znaleźć lista aplikacji, które potrafią sprawdzić, czy tryb jest włączony.

Na razie widoczne są tylko programy Google – Chrome, Sklep Play, Wiadomości i Telefon. Z czasem jednak pojawią się tam także aplikacje firm trzecich, o ile skorzystają z udostępnionego API.

Korzyści dla użytkowników

Widoczność na liście nie daje aplikacjom żadnych nowych uprawnień. To jedynie informacja dla użytkownika, że dana aplikacja może włączyć własne zabezpieczenia, gdy Ochrona zaawansowana jest aktywna.

Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego niektóre funkcje aplikacji są chwilowo niedostępne. Użytkownik będzie mógł wtedy zdecydować, czy chce czasowo wyłączyć ochronę, aby z nich skorzystać.

Samsung już korzysta