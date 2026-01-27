Google z nowym, tanim planem. Dostępny również w Polsce

Google poinformowało, że rozszerza dostępne abonamenty na sztuczną inteligencję o nową opcję - AI Plus. Usługa trafia do 35 krajów, w tym do Polski. Celem rozszerzenia jest udostępnienie zaawansowanych narzędzi w przystępnej cenie, zarówno do pracy, jak i kreatywnych zastosowań.

Cena w Polsce to 34,99 złotych miesięcznie

W ramach Google AI Plus użytkownicy otrzymują dostęp do najnowszych modeli AI, takich jak Gemini 3 Pro oraz Nano Banana Pro. Subskrypcja obejmuje też narzędzia do tworzenia wideo w usłudze Flow oraz wsparcie w zakresie badań i pisania tekstów w NotebookLM. Całość uzupełnia 200 GB przestrzeni dyskowej, którą można współdzielić.

W Polsce cena ustalona została na 34,99 złotych miesięcznie. Dla nowych użytkowników przygotowano promocję, w ramach której przez pierwsze 6 miesięcy subskrypcja będzie kosztować 16,99 złotych miesięcznie. Dla porównania, w USA usługa wyceniona jest na 7,99 dolarów miesięcznie, a nowi klienci mogą skorzystać z 50% zniżki przez pierwsze dwa miesiące.