Twórcy DeepSeek czarno widzą przyszłość. AI źle odbije się na ludziach

Chińska firma DeepSeek po raz pierwszy od niemal roku zabrała publicznie głos, gdy jej starszy badacz wystąpił na rządowej konferencji poświęconej internetowi. Podczas wydarzenia Chen Deli wyraził pesymizm wobec przyszłego wpływu AI, mimo że sam pozostaje entuzjastą technologii.

DeepSeek należy do grona określanego "6 małymi smokami AI"

Zapytany o globalny sukces DeepSeek i podejście open source, Chen stwierdził, że sztuczna inteligencja w krótkiej perspektywie może znacznie wspierać ludzi, lecz w ciągu 5-10 lat doprowadzi do utraty części miejsc pracy, gdy stanie się wystarczająco dobra, by zastąpić człowieka w wielu zawodach. Dodał, że firmy AI muszą być świadome tych zagrożeń.

Jest to o tyle ważne, że DeepSeek w styczniu tego roku stało się światową sensacją. Wszystko z powodu ich modelu AI, który dorównywał (a momentami przewyższał) zachodnie rozwiązania, a jego wyszkolenie było dużo tańsze. Impakt był tak duży, że w tamtym momencie odbił się negatywnie na akcjach NVIDII - najwyżej wycenianej firmy na świecie.

Od tamtego momentu przedstawiciele firmy pojawili się publicznie tylko raz - w lutym, gdy założyciel i dyrektor generalny Liang Wenfeng spotkał się z sekretarzem generalnym Xi Jinpingiem podczas transmitowanego w telewizji spotkania z przedsiębiorcami.

Pekin zaczął wtedy promować DeepSeek jako symbol krajowych możliwości technologicznych i odporności na sankcje USA. A chińskie firmy, Cambricon i Huawei, opracowały sprzęt kompatybilny z modelami DeepSeek.