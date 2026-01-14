iPhone rozładowuje się w try miga? Spokojnie, tak ma być
W grudniu Apple udostępnił aktualizację iOS 26.2, która wprowadziła zmiany w wyglądzie Liquid Glass oraz szereg poprawek. Jeśli jednak zauważyłeś, że po instalacji twój iPhone pracuje krócej na jednym ładowaniu, nie wpadaj w panikę. Producent wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje i zapewnia, że sytuacja jest przejściowa.
Użytkownicy iPhone'ów, którzy zdecydowali się na instalację najnowszej wersji systemu – iOS 26.2 – mogą doświadczać niepokojącego zjawiska: wskaźnik naładowania baterii spada szybciej niż zwykle. Choć dla wielu osób może to być sygnał, że aktualizacja jest wadliwa, Apple uspokaja. To standardowa procedura po wgraniu nowego oprogramowania.
Apple odniosło się do problemu, przypominając swoje wcześniejsze wyjaśnienia (publikowane we wrześniu). Firma z Cupertino tłumaczy, że zwiększone zużycie energii jest bezpośrednim skutkiem procesów zachodzących w tle tuż po uaktualnieniu systemu.
Jest to normalne, ponieważ urządzenie potrzebuje czasu na zakończenie procesu konfiguracji w tle, w tym indeksowania danych i plików na potrzeby wyszukiwania, pobierania nowych zasobów oraz aktualizowania aplikacji
Producent zaznacza, że bezpośrednio po zakończeniu aktualizacji, szczególnie w przypadku większych wydań systemowych, użytkownicy mogą zauważyć nie tylko tymczasowy wpływ na żywotność baterii, ale także na wydajność termiczną urządzenia, czyli mówiąc wprost, telefon może się bardziej nagrzewać.
Apple zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt, o którym często zapominamy. Po zainstalowaniu nowej wersji systemu, takiej jak iOS 26.2, naturalnie częściej sięgamy po telefon. Sprawdzamy nowe funkcje, przeklikujemy się przez zmienione menu i testujemy nowości. Zwiększona aktywność użytkownika w połączeniu z energochłonnymi procesami indeksowania w tle tworzy efekt drenażu baterii.
Co robić w takie sytuacji? Nie panikować, cierpliwie czekać. Jeśli iPhone po aktualizacji do iOS 26.2 ledwo wytrzymuje do wieczora, najprawdopodobniej nie jest to usterka, a stan przejściowy. Gdy system zakończy indeksowanie plików, czas pracy na baterii powinien się ustabilizować.