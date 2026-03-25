Apple udostępnia iOS 26.4. Lista nowości jest długa

Co nowego w systemach Apple'a?

Wersja oznaczona numerem 26.4 trafia w tym samym czasie na systemy iOS, iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, visionOS oraz tvOS. Gigant z Cupertino w każdej z nich dodał nowe narzędzia i ulepszenia.

W przypadku oprogramowania na iPhone'y, czyli iOS 26.4, oficjalna lista nowości i poprawek jest dosyć długa. Jak informuje Apple w komunikacie, ta aktualizacja wprowadza funkcje Playlist Playground i Koncerty w Apple Music oraz 8 nowych emoji, a także inne funkcje, poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń dla iPhone'a.

Apple Music:

Playlist Playground (beta) generuje listę odtwarzania na podstawie Twojego opisu, wraz z tytułem, opisem i listą utworów.

Koncerty pomagają odkrywać pobliskie występy artystów z Twojej biblioteki i polecają nowych twórców na podstawie tego, czego słuchasz.

pomagają odkrywać pobliskie występy artystów z Twojej biblioteki i polecają nowych twórców na podstawie tego, czego słuchasz. Rozpoznawanie muzyki offline w Centrum sterowania identyfikuje utwory bez połączenia z internetem i automatycznie dostarcza wyniki po ponownym nawiązaniu połączenia.

Widżet muzyki tła (Ambient Music) dla kategorii Sen, Relaks, Produktywność i Dobre samopoczucie przenosi wyselekcjonowane listy odtwarzania na ekran początkowy.

(Ambient Music) dla kategorii Sen, Relaks, Produktywność i Dobre samopoczucie przenosi wyselekcjonowane listy odtwarzania na ekran początkowy. Pełnoekranowe tła nadają stronom albumów i list odtwarzania bardziej wciągający wygląd.

Dostępność:

Ustawienie redukcji jasnych efektów minimalizuje jasne błyski podczas stukania w elementy takie jak przyciski.

Ustawienia napisów i podpisów są dostępne pod ikoną napisów podczas oglądania multimediów, co ułatwia ich znalezienie, dostosowanie i podgląd.

są dostępne pod ikoną napisów podczas oglądania multimediów, co ułatwia ich znalezienie, dostosowanie i podgląd. Ustawienie Redukuj ruch skuteczniej zmniejsza animacje efektu Liquid Glass dla użytkowników wrażliwych na ruch na ekranie.

Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia:

Obsługa słuchawek AirPods Max 2.

Na klawiaturze emoji dostępnych jest 8 nowych emoji, w tym orka, puzon, osuwisko, tancerka baletowa i zniekształcona twarz.

Aplikacja Freeform zyskuje zaawansowane narzędzia do tworzenia i edycji obrazów oraz bibliotekę treści premium, dołączając do Apple Creator Studio.

Oznaczanie przypomnień jako pilne z poziomu paska szybkiego dostępu lub poprzez dotknięcie i przytrzymanie, a także filtrowanie pilnych przypomnień na listach inteligentnych.

Udostępnianie zakupów pozwala dorosłym członkom w grupach Chmury rodzinnej na używanie własnej metody płatności podczas robienia zakupów, bez polegania na organizatorze w rodzinie.

Poprawiona dokładność klawiatury podczas szybkiego pisania.

Apple przypomina, że niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich modelach iPhone'a.