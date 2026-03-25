Apple udostępnia iOS 26.4. Lista nowości jest długa
Firma Apple wydała najnowszą wersję oprogramowania dla swoich urządzeń, która wprowadza szereg funkcji przydatnych na co dzień. Paczka jest już gotowa do pobrania.
Co nowego w systemach Apple'a?
Wersja oznaczona numerem 26.4 trafia w tym samym czasie na systemy iOS, iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, visionOS oraz tvOS. Gigant z Cupertino w każdej z nich dodał nowe narzędzia i ulepszenia.
W przypadku oprogramowania na iPhone'y, czyli iOS 26.4, oficjalna lista nowości i poprawek jest dosyć długa. Jak informuje Apple w komunikacie, ta aktualizacja wprowadza funkcje Playlist Playground i Koncerty w Apple Music oraz 8 nowych emoji, a także inne funkcje, poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń dla iPhone'a.
Apple Music:
- Playlist Playground (beta) generuje listę odtwarzania na podstawie Twojego opisu, wraz z tytułem, opisem i listą utworów.
- Koncerty pomagają odkrywać pobliskie występy artystów z Twojej biblioteki i polecają nowych twórców na podstawie tego, czego słuchasz.
- Rozpoznawanie muzyki offline w Centrum sterowania identyfikuje utwory bez połączenia z internetem i automatycznie dostarcza wyniki po ponownym nawiązaniu połączenia.
- Widżet muzyki tła (Ambient Music) dla kategorii Sen, Relaks, Produktywność i Dobre samopoczucie przenosi wyselekcjonowane listy odtwarzania na ekran początkowy.
- Pełnoekranowe tła nadają stronom albumów i list odtwarzania bardziej wciągający wygląd.
Dostępność:
- Ustawienie redukcji jasnych efektów minimalizuje jasne błyski podczas stukania w elementy takie jak przyciski.
- Ustawienia napisów i podpisów są dostępne pod ikoną napisów podczas oglądania multimediów, co ułatwia ich znalezienie, dostosowanie i podgląd.
- Ustawienie Redukuj ruch skuteczniej zmniejsza animacje efektu Liquid Glass dla użytkowników wrażliwych na ruch na ekranie.
Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia:
- Obsługa słuchawek AirPods Max 2.
- Na klawiaturze emoji dostępnych jest 8 nowych emoji, w tym orka, puzon, osuwisko, tancerka baletowa i zniekształcona twarz.
- Aplikacja Freeform zyskuje zaawansowane narzędzia do tworzenia i edycji obrazów oraz bibliotekę treści premium, dołączając do Apple Creator Studio.
- Oznaczanie przypomnień jako pilne z poziomu paska szybkiego dostępu lub poprzez dotknięcie i przytrzymanie, a także filtrowanie pilnych przypomnień na listach inteligentnych.
- Udostępnianie zakupów pozwala dorosłym członkom w grupach Chmury rodzinnej na używanie własnej metody płatności podczas robienia zakupów, bez polegania na organizatorze w rodzinie.
- Poprawiona dokładność klawiatury podczas szybkiego pisania.
Apple przypomina, że niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich modelach iPhone'a.
Aktualizacje oprogramowania, takie jak ta, dodają nowe funkcje i ulepszenia, które mogą wpływać na wydajność i/lub czas pracy baterii.