Apple CarPlay Ultra oficjalnie. Rewolucja zaczyna się od Astona Martina

Głębsza integracja, pełniejsza kontrola

CarPlay Ultra to znacznie więcej niż tylko rozszerzenie poprzedniej wersji systemu. Nowa platforma została zaprojektowana tak, aby dostarczać treści na wszystkie ekrany dostępne dla kierowcy . Oznacza to, że tradycyjne wskaźniki, takie jak prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa czy temperatury, mogą być teraz dynamicznie generowane przez CarPlay Ultra, zapewniając spójny i nowoczesny wygląd całego kokpitu. Co istotne, kierowcy będą mogli wyświetlać informacje zarówno ze swojego iPhone'a (np. mapy, multimedia), jak i bezpośrednio z systemów pojazdu (np. dane z systemów wspomagania kierowcy, ciśnienie w oponach) – wszystko to na głównym ekranie za kierownicą.

Unikalny styl każdej marki i personalizacja dla kierowcy

Jednym z kluczowych założeń CarPlay Ultra jest ścisła współpraca z producentami samochodów. Apple podkreśla, że nowy system pozwoli każdej marce zachować swoją odrębną filozofię projektowania i estetykę, której oczekują klienci. Niestandardowe motywy graficzne są tworzone we współpracy zespołów projektowych Apple i danego producenta, co ma zapewnić wrażenie idealnego dopasowania do konkretnego pojazdu. Jednocześnie kierowcy zyskają możliwość personalizacji wyglądu interfejsu, w tym kolorów i tapet, dopasowując go do własnych upodobań.