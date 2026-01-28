Oprogramowanie
Google zablokuje ci telefon, ale to akurat dobrze
Google wprowadza jeszcze mocniejsze zabezpieczenia do Androida. Te mają chronić nasze dane na wypadek kradzieży lub zgubienia telefonu.
Google odpala Android Theft Protection
Google zapowiedział wprowadzenie do Androida nowych zabezpieczeń, znanych pod nazwą Theft Protection. To kolejny zestaw funkcji, które mają chronić nasze dane na wypadek utraty urządzenia.
Kradzież telefonu to coś więcej niż tylko utrata urządzenia; to forma oszustwa finansowego, która może narazić Cię na ryzyko kradzieży danych osobowych i środków finansowych. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wielopoziomową ochronę, która pomoże Ci zabezpieczyć się przed próbą kradzieży, w jej trakcie oraz po niej.
Co dokładnie wprowadza Google? Lista zmian jest dość długa:
- Failed Authentication Lock - funkcja została wprowadzona w Androidzie 15. Automatycznie blokuje ona ekran urządzenia po zbyt wielu nieudanych próbach uwierzytelnienia. Teraz można ją włączać i wyłączać w ustawieniach, co daje większą kontrolę.
- Android Biometric Prompt - na początku 2025 roku Google włączył funkcję, która wymaga korzystania z biometrii podczas określonych czynności poza zaufanymi miejscami. Z czasem została rozszerzona o aplikacje korzystające z Android Biometric Prompt, czyli np. aplikacje bankowe czy Google Password Manager.
- Ochrona przed zgadywaniem blokady ekranu - Google utrudnia odgadnięcie PIN-u, wzoru lub hasła do odblokowania ekranu poprzez wydłużenie czasy blokady po nieudanych próbach. Jednocześnie te same, błędne próby nie liczą się już do limitu, aby uniknąć sytuacji, gdy telefon zablokuje nam np. dziecko.
- Theft Protection Lock - system wykrywa ruch i kontekst i na tej podstawie może wykryć próbę kradzieży typu "snatch-and-run". W takiej sytuacji ekran urządzenia zostanie natychmiast zablokowany. Funkcja jest teraz domyślnie aktywna dla użytkowników z Brazylii.
- Remote Lock - pozwala użytkownikom zablokować swoje urządzenie na dowolnym urządzeniu zapewniającym dostęp do android.com/lock bez konieczności wcześniejszego włączania tej funkcji. Również domyślnie aktywne w Brazylii.