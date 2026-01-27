Oprogramowanie

Android 17 wprowadzi ogrom zmian. Tak wyglądają w praktyce

Android 17 wprowadzi dużo zmian w systemie mobilnym Google'a. Do sieci wyciekły pierwsze zrzuty ekranów, które pokazują, jak wyglądają one w praktyce.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
07:45
Android 17 wprowadzi ogrom zmian. Tak wyglądają w praktyce

Android 17 szykuje sporo zmian. Część to tylko poprawki kosmetyczne, wprowadzające np. rozmazane tło przy uruchamianiu niektórych elementów interfejsu. Jednak będzie też kilka bardziej istotnych nowości jak funkcja App Lock. Teraz mamy okazję zobaczyć to w praktyce, dzięki zrzutom ekranu udostępnionym przez Radka Błędowskiego, znanego jako @RKBDI.

Android 17 - nowości

Co się zmieni w Androidzie 17? Najważniejszą nowością jest chyba funkcja App Lock. Pozwala ona zablokować aplikacje. W praktyce oznacza to, że uruchomienie każdej z nich będzie wymagało dodatkowego uwierzytelnienia, np. PIN-em, odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy. Dodatkowo system ukryje pochodzące z nich powiadomienia. Użytkownik sam wybierze, które aplikacje chce zablokować.

Z mniejszych zmian na pewno warto wspomnieć też o rozdzieleniu przełączników dla Wi-Fi oraz danych mobilnych. Aktualnie są one ukryte pod jednym przyciskiem i dopiero wejście w bardziej szczegółowe ustawienia dalej nam większą kontrolę. Android 17 ma wrócić do tego, co było kiedyś, czyli osobnych przycisków dla połączeń internetowych.

Android 17 wprowadzi ogrom zmian. Tak wyglądają w praktyce

Poza tym Android 17 wprowadzi też odświeżoną funkcję nagrywania ekranu z możliwością rejestrowania też dźwięku urządzenia, dźwięku z mikrofonu oraz pokazywania tapnięć ekranu. Pojawi się też możliwość uruchomienia aplikacji w bańce i nie będzie to ograniczone tylko do komunikatorów.

