Oprogramowanie

Android 17 wprowadzi zmiany w interfejsie. Nie szukaj okularów

Android 17 wprowadzi więcej wizualnych zmian, zgodnych z językiem projektowania Material 3 Expressive. 

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:48
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Android 17 wprowadzi zmiany w interfejsie. Nie szukaj okularów

Google wprowadza w Androidzie 17 znacznie więcej efektów rozmycia (blur) w interfejsie systemowym. Tym samym firma kontynuuje ewolucję zapoczątkowaną w ramach Material 3 Expressive, która pojawiła się w Androidzie 16 QPR1.

Dalsza część tekstu pod wideo

Android 17 i więcej rozmycia

Zmiany obejmują m.in. panel głośności, menu zasilania i inne elementy interfejsu, które staną się półprzezroczyste. W ten sposób częściowo odsłonią to, co dzieje się w tle, np. inne aplikacje lub tapetę.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE Blade 10 Pro Energy 6/256GB 6.56" 90Hz Srebrny
Smartfon DOOGEE Blade 10 Pro Energy 6/256GB 6.56" 90Hz Srebrny
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO)
0 zł
4499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499.99 zł
Telefon GÖTZE & JENSEN GFE303 Czarny
Telefon GÖTZE & JENSEN GFE303 Czarny
-20.07 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.92 zł
Advertisement

W panelu głośności pigułka z suwakiem i przełącznikami będzie przezroczysta, barwiona motywem Dynamic Color. Podobnie wygląda to w powiadomieniach i szybkich ustawieniach z poprzedniej aktualizacji. Efekt działa także w aplikacjach, pozwalając widzieć, co jest pod sliderem, a całość ma być subtelniejsza niż Liquid Glass w iOS.

Android 17 to w dużej mierze kosmetyczna aktualizacja wizualna. Większość interfejsu pozostaje bez zmian funkcjonalnych, a blur dotyczy głównie elementów systemowych, bez wpływu na aplikacje trzecie. Nie wiadomo, czy Google rozszerzy efekt na aplikacje Material 3, czy zarezerwuje go wyłącznie dla natywnego UI.

Image
telepolis
Android Google Android 17 Material 3 Expressive
Zródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google