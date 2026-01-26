Android 17 wprowadzi zmiany w interfejsie. Nie szukaj okularów

Google wprowadza w Androidzie 17 znacznie więcej efektów rozmycia (blur) w interfejsie systemowym. Tym samym firma kontynuuje ewolucję zapoczątkowaną w ramach Material 3 Expressive, która pojawiła się w Androidzie 16 QPR1.

Android 17 i więcej rozmycia

Zmiany obejmują m.in. panel głośności, menu zasilania i inne elementy interfejsu, które staną się półprzezroczyste. W ten sposób częściowo odsłonią to, co dzieje się w tle, np. inne aplikacje lub tapetę.

W panelu głośności pigułka z suwakiem i przełącznikami będzie przezroczysta, barwiona motywem Dynamic Color. Podobnie wygląda to w powiadomieniach i szybkich ustawieniach z poprzedniej aktualizacji. Efekt działa także w aplikacjach, pozwalając widzieć, co jest pod sliderem, a całość ma być subtelniejsza niż Liquid Glass w iOS.