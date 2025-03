Tysiące widzów śledzi, jak komputer gra w Pokemony

Najnowszy model AI od Anthropic, Claude 3.7 Sonnet, bez wcześniejszego treningu, przemierza wirtualny świat Pokemonów. Chociaż strona transmisji sugeruje, że eksperyment jest "projektem pasjonata Claude'a i Pokemonów", to w rzeczywistości został on zorganizowany przez firmę Anthropic. Pomysł na "wpuszczenie" Claude'a do gry Pokémon Red narodził się wewnątrz firmy już w 2024 roku, z udziałem wcześniejszego modelu, Claude 3.5 Sonnet. Projekt szybko zyskał popularność wśród pracowników, więc kolejny, naturalnym krokiem, była transmisja na żywo.