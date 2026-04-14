NVIDIA zaprzecza doniesieniom. Nie interesuje jej rynek PC

Wczoraj informowaliśmy Was, że NVIDIA planuje przejęcie jednego z dużych producentów na rynku PC. Całość oparta była o wiarygodne źródło w postaci raportu od SemiAccurate. Twierdził on, że rozmowy trwają od końca 2024 roku. I chociaż brak było konkretów, to akcje firm takich jak Dell czy HP od razu podskoczyły. Zieloni jednak oficjalnie zaprzeczyli tym plotkom.

Dalsza część tekstu pod wideo

NVIDIA śpi na pieniądzach, scenariusz więc był realistyczny

W komunikacie rozesłanym do amerykańskich mediów, m.in. sieci telewizyjnej CNBC czy redakcji Tom's Hardware, powiedziano wprost, iż "Doniesienia medialne są nieprawdziwe; NVIDIA nie prowadzi rozmów na temat przejęcia żadnego producenta komputerów PC.".

Plotka nie wzięła się jednak znikąd, bo kierunek rozwoju NVIDII faktycznie od dawna wykracza poza same układy graficzne. Jeszcze kilka lat temu firma była kojarzona głównie z GPU, ale boom na sztuczną inteligencję całkowicie zmienił jej pozycję. Po premierze ChatGPT i wybuchu wyścigu AI, NVIDIA znalazła się w idealnym miejscu, stając się kluczowym dostawcą infrastruktury dla branży, a przy najwyżej wycenianą firmą na świecie.

Ogromne przychody dały firmie przestrzeń do bardzo agresywnych inwestycji i przejęć. Wystarczy przypomnieć zakup startupu Groq za 20 miliardów dolarów, inwestycji o wartości 2 miliardów dolarów w Synopsis, 4 miliardów dolarów ulokowanych w spółkach z obszaru fotoniki oraz kolejnych 2 miliardów dolarów przeznaczonych na firmę Marvell. Do tego dochodzą plany wejścia mocniej na rynek procesorów ARM dla laptopów - układy N1 i N1X mają zadebiutować jeszcze w tym roku.