Sekret piramid. W szkole się o tym nie dowiesz

Naukowcy mają powody do radości. Najprawdopodobniej, po latach prób oraz wysiłków, udało im się rozwiązać zagadkę powstania 31 piramid, w tym najsłynniejszej piramidy Cheopsa w Gizie, wybudowanej około 2560 r.p.n.e.

Zagadka piramid rozwiązana?

Zespół badaczy z Uniwersytetu Północnej Karoliny w Wilmington odkrył, że piramidy wybudowano wzdłuż dawno zaginionej, starożytnej odnogi Nilu, którą obecnie pokrywa pustynia oraz pola uprawne.

Do tej pory, archeolodzy twierdzili, że starożytni Egipcjanie musieli korzystać z pobliskiej drogi wodnej, chcąc przetransportować kamienne bloki, potrzebne do budowy piramid. Jednak nikt, do tej pory, nie był pewien ani jak wyglądała ta droga wodna, ani w jakiej odległości się znajdowała.

Odkrycie dzięki technologii radarowej

Aby sporządzić mapę odnogi rzeki, która została zasypana podczas wielkiej suszy, grupa badaczy wykorzystała zdjęcia satelitarne radarów, mapy historyczne, badania geofizyczne. Wymagało to wiele wysiłku i cierpliwości. Zespołowi jednak udało się "przeniknąć przez powierzchnię piasku i uzyskać obraz ukrytych obiektów". Wszystko to dzięki technologii radarowej.

Okazało się, że wśród obiektów znalazły się "zakopane rzeki i starożytne budowle", zlokalizowane u podnóża miejsca, gdzie znajduje się kompleks piramid.

Lokalizacja faktycznego odgałęzienia rzeki i posiadanie danych, wskazujących, że istniała droga wodna, którą można było wykorzystać do transportu ciężkich bloków, sprzętu i ludzi, wszystko, naprawdę pomoaga nam wyjaśnić budowę piramidy.

- powiedziała dr Suzanne Onstine, z zespołu badaczy

Badacze odkryli, że odnoga rzeki, zwana odnogą Ahramat ("ahramat" oznacza po arabsku piramidy) miała około 64 km długości i od 200 do 700 m szerokości. Graniczyła ona z 31 piramidami.

Dlaczego to odkrycie jest ważne?

Odkrycie tej wymarłej odnogi rzeki wyjaśniałoby zagęszczenie piramid pomiędy Gizą a Liszt, na tym obecnie mało przyjaznym obszarze pustyni. Jak wiadomo, każda rzeka odgrywa kluczową rolę w państwie i stanowi niejednokrotnie jej ostatnią deskę ratunku.

