Odkryli kosmiczną usterkę. Pomoże rozwikłać zagadkę wszechświata

Naukowcy odkryli coś, co określili mianem kosmicznej usterki. Chociaż wydaje się to nietypowe, to może pomóc w wyjaśnieniu zachowania wszechświata.

Odkryli tajemnicę wszechświata?

Zespół naukowców, składający się z fizyków Uniwersytetu w Waterloo i Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, opublikował nowy artykuł w Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Uczeni odkryli coś, co określili mianem kosmicznej usterki. Ich zdaniem może ona pomóc w odkryciu tajemnic wszechświata.

Model grawitacji Einsteina był niezbędny do wszystkiego, od teoretyzowania Wielkiego Wybuchu po fotografowanie czarnych dziur. Ale kiedy próbujemy zrozumieć grawitację w skali kosmicznej, w skali gromad galaktyk i poza nią, napotykamy widoczne niespójności z przewidywaniami ogólnej teorii względności.

- powiedział główny autor i absolwent fizyki matematycznej Robin Wen.

O co konkretnie chodzi? Okazuje się, że grawitacja nie zawsze idealnie pasuje do ogólnej teorii względności Einsteina. Zdaniem fizyków staje się ona o około 1 proc. słabsza, gdy mamy do czynienia z odległościami rzędu miliardów lat świetlnych. To właśnie tę niespójność określili mianem kosmicznej usterki.

Na tej podstawie opracowali model, który uwzględnia ich odkrycie i modyfikuje teorię Einsteina. Sam Robin Wen określił ją mianem przypisy do ogólnej teorii względności. Taka modyfikacja ma pozwolić lepiej zrozumieć problem, nad którym fizycy głowią się od wielu lat. Chodzi konkretnie o zjawisko rozszerzania się wszechświata.

Prawie sto lat temu astronomowie odkryli, że nasz wszechświat się rozszerza. Im dalej galaktyki się znajdują, tym szybciej się poruszają, do tego stopnia, że wydają się poruszać z prędkością bliską prędkości światła, czyli maksymalną dopuszczalną przez teorię Einsteina.

- wyjaśnił współautor pracy, profesor astrofizyki Niayesh Afshordi.

Ich odkrycie sugeruje, że w taki ogromnej skali ogólna teoria względności może nie być wystarczająca. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że ich odkrycie to dopiero początek i wymaga dalszych badań. Jednak może to być pierwsza wskazówka, która pomoże w rozwiązaniu kosmicznej zagadki.

