Naukowcy się mylili? Odkryto nowe, tajemnicze formy życia

Naukowcy odkryli nowe formy życia, wymykające się dotychczasowej klasyfikacji. Ich znalezienie rzuca nowe światło na wszystko, co wiemy o ziemskiej biologii.

Chyba każdy z nas pamięta ze szkoły podział ziemskiego życia na pięć królestw oraz wirusy. Okazuje się jednak, że jest on błędny - a nawet nie tyle "błędny" co "niekompletny". Zespół amerykańskich biologów pod kierownictwem Ivana N. Zheludeva znalazł formy życia o charakterystyce zbliżonej do wirusów, jednak różniące się od nich na tyle, że zdaniem naukowców zasługują one na osobną klasyfikację.

Obeliski - tajemnicze formy życia w ludzkim ciele

Badacze zaproponowali dla nowo odkrytych obiektów nazwę "obeliski". Mamy tu do czynienia ze strukturami zbudowanymi z RNA o prostej, symetrycznej budowie. Od wirusów odróżnia je przede wszystkim dużo prostsza struktura oraz brak płaszcza białkowego . Kod genetyczny każdego obelisku składa się z ok. 1000 nukleotydów, a więc zawiera bardzo skromną ilość informacji. Jednocześnie badaczom udało się zidentyfikować ok. 30 000 różnych odmian tego typu obiektów, badając mikrobiom ludzkiego układu pokarmowego.

Aktualnie nowe odkrycie stawia przed naukowcami więcej pytań niż odpowiedzi, m.in. związanych z rozwojem i rozmnażaniem obelisków. Wiele jednak wskazuje na to, że mogą one kryć odpowiedzi na pytania o rozwój życia na Ziemi, w tym w szczególności w jaki sposób wyewoluowały bardziej złożone formy, takie jak wirusy i bakterie.

