Chińczycy sklonowali małpę. Ma dwa lata i nadal żyje

Naukowcy z Chin kontynuują swoje kontrowersyjne eksperymenty klonowania naczelnych. Jedna z powstałych w ten sposób małp nadal żyje.

Nie jest żadną tajemnicą, że wiele eksperymentów medycznych i kosmetycznych przeprowadzanych jest najpierw na zwierzętach, zanim właściwe środki lub produkty zostaną podane człowiekowi. Jednym z najbardziej interesujących gatunków pod względem medycznym jest makak królewski, gatunek ssaka naczelnego z rodziny koczkodanowatych, ze względu na zbiór cech podobnych do ludzkich. Naukowcy z Chin postanowili sklonować te zwierzęta i okazuje się, że jeden z okazów nadal żyje pod dwóch latach od eksperymentu.

Chińczycy klonują małpy. Jedna żyje już ponad trzy lata

Klonowanie zwierząt jest praktyką kontrowersyjną, a niektórzy mogą to nawet nazwać "zabawą w Boga". Dotychczas podejmowano mniej lub bardziej udane próby klonowania krów, świń, koni, psów i wielu innych zwierząt. Po raz pierwszy dokonano tego w 1996 roku, gdy sklonowano owcę Dolly, wykorzystując jej komórki somatyczne metodą transferu jąder komórkowych. Najczęstszym problemem w tego typu praktykach była niska przeżywalność potomstwa, a te które przetrwały, często były chorowite.

Na łamach czasopisma Nature Communications, chińscy naukowcy pod przewodnictwem Falong Lu opisali proces, dzięki któremu jedna z ich małp Retro, makak królewski (Macaca mulatta) niedawno obchodziła swoje kolejne urodziny. Nie jest to jednak pierwsza próba sklonowania tego gatunku. Do tej pory ponad połowa zarodków makaków wszczepionych do macicy umierała około 60. dnia ciąży. Co prawda, niektóre klony przeżywały godziny lub dni, a nawet tygodnie, czy miesiące po narodzinach, lecz większość z nich była chorowita. Retro jest wyjątkiem.

Fot: Nature communications/ Reprogramming mechanism dissection and trophoblast replacement application in monkey somatic cell nuclear transfer

Zespół naukowców wykorzystuje zmodyfikowaną wersję metody SCNT, której użyto do sklonowania wcześniej wspomnianej owcy Dolly. Podczas setek nieudanych prób klonowania zdali sobie sprawę, że we wczesnych sklonowanych zarodkach zewnętrzna błona tworząca łożysko nie rozwijała się prawidłowo. Aby rozwikłać ten problem, przeprowadzili proces, który polegał na umieszczeniu sklonowanych komórek wewnętrznych w nieklonowanym zarodku, co pozwoliło im na normalny rozwój.

Chociaż wskaźniki powodzenia i długość życia sklonowanych makaków poprawiły się na przestrzeni lat, małpy laboratoryjne nadal rzadko żyją dłużej niż kilka miesięcy. Wspomniany Retro jest swego rodzaju ewenementem, żeby mógł się urodzić, powstało 113 embrionów, z których tylko jeden rozwinął się prawidłowo. Jak można się spodziewać, doprowadziło to do trudnych rozmów etycznych na poziomie międzynarodowym obejmujących całą dziedzinę badań.

Zobacz: To nie Norwegia ani Szwecja. Sensacyjne odkrycie we Włocławku

Zobacz: Niezwykłe odkrycie we Włoszech. Znaleziono ruiny tajemniczego kultu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nature Communications

Źródło tekstu: Nature Communications