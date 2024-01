To nie Norwegia ani Szwecja. Sensacyjne odkrycie we Włocławku

Podczas pogłębiania basenu portowego we Włocławku dokonano niecodziennego odkrycia. Wstępna ekspertyza sugeruje, że artefakt pochodzi z IX wieku.

W sieci można natknąć się na wiele teorii dotyczących powstania państwa polskiego, a jedna z nich mówi o tym, że Mieszko I był w rzeczywistości wikińskim wodzem o imieniu Dago. Krew budzących grozę w wojowników w naszych żyłach brzmi niezwykle kusząca, lecz wielu archeologów kategorycznie to dementuje. Nie zmienia to jednak faktu, że wikingowie rzeczywiście byli na naszych ziemiach. Znalezisko we Włocławku dobitnie to potwierdza.

Wikiński miecz znaleziono we Włocławku

Włocławski Ośrodek Sportu i Rekreacji zlecił pogłębienie tamtejszego basenu portowego przy ul. Piwnej. Do odkrycia doszło 12 stycznia, gdy podczas prac, na dnie Wisły znaleziono nietypowy przedmiot. Bardzo szybko okazało się, że jest to średniowieczny miecz. Jest to o tyle sensacyjne odkrycie, gdyż poszerza naszą dotychczasową wiedzę o relacji naszych przodków z wikingami.

Eksperci zdążyli już potwierdzić, że jest to miecz, który nie należał do polskiego wojownika i dostał się tam za sprawą mieszkańca ówczesnych krajów skandynawskich. Wczesna ekspertyza sugeruje, że ostrze pochodzi sprzed ponad tysiąca lat, zatem z czasów pierwszych Piastów. Obiekt zostanie poddany konserwacji w pracowni UMK w Toruniu, lecz najprawdopodobniej później wróci do Włocławka i trafi na wystawę do tamtejszego Muzeum Historii.

– To jest duża sensacja archeologiczna. Mamy do czynienia z bardzo delikatnym i bardzo cennym zabytkiem. Miecz musi być pilnie poddany konserwacji. Sytuacja jest dynamiczna, dopiero zbieramy informacje o tym przedmiocie

– powiedział Wojciech Sosnowski z działu archeologii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu podczas rozmowy z portalem dziendobrywloclawek.

Nie jest żadną tajemnicą, że wikingowie swego czasu osiedli na polskich ziemiach. Pierwszą osadę założyli tu na przełomie VIII i IX wieku w okolicach Kołobrzegu. Jedni archeolodzy uważają, że nie zapuszczali się w głąb lądu, prowadząc handel z okolicznymi ludami na wybrzeżu. Jednak istnieją również zwolennicy przedstawionego przez Zdzisława Skroka, archeologa i autora książek, który twierdzi, że wikingowie nie tylko pojawili się na naszych ziemiach, lecz w rzeczywistości byli także założycielami państwa polskiego.

Zobacz: Niezwykłe odkrycie we Włoszech. Znaleziono ruiny tajemniczego kultu

Zobacz: Naukowcy przyznali się do błędu. Układ Słoneczny skrywa sekret

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, OSiR Włocławek

Źródło tekstu: ddwloclawek, OSiR Włocławek