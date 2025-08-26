Ten czynnik może wydłużyć życie każdemu. Badania potwierdzają

Chcesz dłużej żyć? Zamieszkaj przy oceanie

Mieszkanie, szczególnie w pobliżu oceanu, może znacząco wydłużyć życie. Nowe, ogólnokrajowe badanie wykazało, że mieszkańcy rejonów nadmorskich cieszą się długością życia o rok lub więcej wyższą niż średnia pozostałych mieszkańców USA. Ciekawym okazał się również fakt, że mieszkańcy miast, znajdujących się w pobliżu rzek i jezior śródlądowych mają niestety statystycznie krótsze życie.

Ogólnie rzecz biorąc, mieszkańcy wybrzeża żyją o rok lub dłużej niż średnia 79-latków, a ci, którzy mieszkali w bardziej zurbanizowanych obszarach w pobliżu rzek i jezior śródlądowych, umierali nie przekraczając wieku 78 lat. - tłumaczy główny badacz Jianyong "Jamie" Wu.

Naukowcy sugerują, że na tą kolosalną różnicę w długości życia wpływają różnice czynników środowiskowych oraz społecznych. Nad oceanem mamy do czynienia z czystszym powietrzem, chłodniejszym latem, większą ilością możliwości rekreacyjnych oraz wyższymi dochodami mieszkańców. W głębi lądu natomiast da się zaobserwować większe zanieczyszczenie, ubóstwo oraz ryzyko powodzi.

To musi być ocean, a nie miejsce z widokiem na wodę

Odkrycie to pokazuje, że nie wszystkie "niebieskie przestrzenie" są sobie równe i podważa dotychczasowe założenie, że każdy widok na wodę przynosi korzyści zdrowotne.