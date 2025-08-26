Ten czynnik może wydłużyć życie każdemu. Badania potwierdzają
To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy spędzają swoje urlopy nad wodą. Badania pokazują, że morskie powietrze może wydłużyć nasze ludzkie życie.
Chcesz dłużej żyć? Zamieszkaj przy oceanie
Mieszkanie, szczególnie w pobliżu oceanu, może znacząco wydłużyć życie. Nowe, ogólnokrajowe badanie wykazało, że mieszkańcy rejonów nadmorskich cieszą się długością życia o rok lub więcej wyższą niż średnia pozostałych mieszkańców USA. Ciekawym okazał się również fakt, że mieszkańcy miast, znajdujących się w pobliżu rzek i jezior śródlądowych mają niestety statystycznie krótsze życie.
Ogólnie rzecz biorąc, mieszkańcy wybrzeża żyją o rok lub dłużej niż średnia 79-latków, a ci, którzy mieszkali w bardziej zurbanizowanych obszarach w pobliżu rzek i jezior śródlądowych, umierali nie przekraczając wieku 78 lat.
Naukowcy sugerują, że na tą kolosalną różnicę w długości życia wpływają różnice czynników środowiskowych oraz społecznych. Nad oceanem mamy do czynienia z czystszym powietrzem, chłodniejszym latem, większą ilością możliwości rekreacyjnych oraz wyższymi dochodami mieszkańców. W głębi lądu natomiast da się zaobserwować większe zanieczyszczenie, ubóstwo oraz ryzyko powodzi.
To musi być ocean, a nie miejsce z widokiem na wodę
Odkrycie to pokazuje, że nie wszystkie "niebieskie przestrzenie" są sobie równe i podważa dotychczasowe założenie, że każdy widok na wodę przynosi korzyści zdrowotne.
Naukowcom z Uniwersytetu Stanowego Ohio udało się przeanalizować dane demograficzne, w tym oczekiwaną długość życia, z 66 000 obszarów w całych Stanach Zjednoczonych i porównali je pod kątem bliskości obszarów wodnych. Ich badanie zostało opublikowane w czasopiśmie online "Environmental Research".