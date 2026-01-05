Tatuaże wpływają na nasz układ odpornościowy. Nowe informacje

Tatuaż a układ odpornościowy

Okazuje się, że po wniknięciu do organizmu, tusz do tatuażu, wcale nie pozostaje na swoim miejscu. A pod skórą, pigmenty do tatuażu oddziałują na układ odpornościowy w sposób, który nauka dopiero zaczyna rozumieć. W dobie popularności tej formy ekspresji, regulacje, przejrzystość oraz coraz to nowsze badania naukowe są, jak najbardziej, na miejscu.

Tatuaże są ogólnie uważane za bezpieczne, ale coraz więcej dowodów naukowych sugeruje, że tusze do tatuaży nie są całkowicie biologicznie obojętne dla naszego organizmu. Kluczowym pytaniem jest to, czy tatuaże, które wprowadzają do niego obce substancje są faktycznie zdrowe dla nas w dłuższej perspektywie.

Tusz do tatuażu to złożona mieszanka chemiczna. Zawiera pigmenty nadające kolor, płynne nośniki pomagające rozprowadzać barwę oraz konserwanty zapobiegające rozwojowi drobnoustrojów, a także drobne ilości zanieczyszczeń. Niektóre tusze mogą zawierać też śladowe ilości metali ciężkich, w tym niklu, chromu, kobaltu i sporadycznie ołowiu. Metale te mogą być toksyczne w pewnych stężeniach i wywoływać reakcje alergiczne oraz nadwrażliwość immunologiczną.

Organizm ludzki rozpoznaje cząsteczki pigmentu jako ciało obce. Komórki układu odpornościowego próbują się ich pozbyć, ale cząsteczki te są zbyt duże, aby mogły zostać całkowicie usunięte. Zamiast tego, zostają uwięzione w komórkach skóry, co sprawia, że tatuaże są trwałe. Ale tusz do tatuażu nie pozostaje w skórze. Badania pokazują, że cząsteczki pigmentu mogą migrować przez układ limfatyczny i gromadzić się w węzłach chłonnych.