Nauka

Robi salta i przebija szyby. To dzik? To kot? Nie, to robopies!

Robotyczne psy wciąż potrafią nas zaskoczyć. Unitree zaprezentowało właśnie maszynę, która jest wytrzymała, szybka i zwinna. W sam raz do ratowania ludzi w górach i zaginionych paczek w magazynach.

Bartłomiej Grzankowski (Grzanka)
BARTłOMIEJ GRZANKOWSKI (GRZANKA) 16:39
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Robi salta i przebija szyby. To dzik? To kot? Nie, to robopies!

Zaczyna się od rozbitego szkła, a potem napięcie tylko rośnie. Tak wygląda film prezentujący najnowszą serię robotycznych czworonogów od Unitree. Salto w tył, skalisty teren? Wygląda na to, że nie ma żadnej przeszkody, której A2 „Stellar Explorer” nie mógłby sprostać. A po pracy może też dla nas zatańczyć, i to nawet na jednej nodze. A to dopiero początek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Szybki jak elektryczna hulajnoga

Nowy robopies od Unitree zbiega wręcz po schodach z maksymalną prędkością 5 m/s (18 km/h). Urządzenie jest też niezwykle silne. Na swoim grzbiecie jest w stanie utrzymać człowieka o wadze do 100 kg. Z kolei podczas nocnego spaceru po mieście przeniósł 30-kilogramowy ładunek w czasie 3 godzin i 8 minut, pokonując przy tym 12,55 kilometra. Co ważne, zalecana, maksymalna ładowność dla ciągłego chodzenia to jednak tylko 25 kg.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający HEXO Smart
Robot sprzątający HEXO Smart
0 zł
1426.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1426.99 zł
Robot sprzątający ETA Rover 124890020
Robot sprzątający ETA Rover 124890020
0 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Robot sprzątający IROBOT Roomba Plus 505 Autowash Czarny
Robot sprzątający IROBOT Roomba Plus 505 Autowash Czarny
0 zł
2319 zł - najniższa cena
Kup teraz 2319 zł
Advertisement

A2 jest zasilany dwoma akumulatorami o pojemności 9000 mAh. Wystarczają one na 5 godzin jazdy bez ładunku na plecach. Z pełnym bagażem zasięg ten spada do około 3 godzin – opisuje newatlas.com. Na szczęście wymiana akumulatorów będzie dość łatwa, przez co w razie wyczerpania energii można będzie szybko dokonać podmiany. Z innych ważnych rzeczy: maksymalny moment obrotowy wynosi 180 Nm.

Robopies posiada w dwa ultraszerokokątne LIDARy pomagające odnaleźć się w otoczeniu, a także kamerę wizyjną HD oraz przednie światło. Został także wyposażone w Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 oraz łączność 4G i GPS są dostępne jako opcje. Całkowita waga wynosi 37 kg, wliczając w to podwójne baterie. Jak na razie Unitree A2 ma trafić przede wszystkim do przemysłu, gdzie ma pomagać z inspekcjami oraz działaniami logistycznymi. Ale nie wykluczone, że przy takiej specyfice może też trafić chociażby do służb ratunkowych w górach. Tajemnicą pozostaje cena, którą producent przekazuje w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Image
telepolis
robot roboty tańczące roboty autonomiczny robot Robopies robotyka robot pies robot chodzący roboty a praca roboty AI
Zródła zdjęć: Unitree
Źródła tekstu: newatlas.com/Unitree