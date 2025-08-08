Robi salta i przebija szyby. To dzik? To kot? Nie, to robopies!

Zaczyna się od rozbitego szkła, a potem napięcie tylko rośnie. Tak wygląda film prezentujący najnowszą serię robotycznych czworonogów od Unitree. Salto w tył, skalisty teren? Wygląda na to, że nie ma żadnej przeszkody, której A2 „Stellar Explorer” nie mógłby sprostać. A po pracy może też dla nas zatańczyć, i to nawet na jednej nodze. A to dopiero początek.

Szybki jak elektryczna hulajnoga

Nowy robopies od Unitree zbiega wręcz po schodach z maksymalną prędkością 5 m/s (18 km/h). Urządzenie jest też niezwykle silne. Na swoim grzbiecie jest w stanie utrzymać człowieka o wadze do 100 kg. Z kolei podczas nocnego spaceru po mieście przeniósł 30-kilogramowy ładunek w czasie 3 godzin i 8 minut, pokonując przy tym 12,55 kilometra. Co ważne, zalecana, maksymalna ładowność dla ciągłego chodzenia to jednak tylko 25 kg.

A2 jest zasilany dwoma akumulatorami o pojemności 9000 mAh. Wystarczają one na 5 godzin jazdy bez ładunku na plecach. Z pełnym bagażem zasięg ten spada do około 3 godzin – opisuje newatlas.com. Na szczęście wymiana akumulatorów będzie dość łatwa, przez co w razie wyczerpania energii można będzie szybko dokonać podmiany. Z innych ważnych rzeczy: maksymalny moment obrotowy wynosi 180 Nm.