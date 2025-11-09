Rewolucja w leczeniu zębów. Ta substancja ma niesamowite właściwości

Właśnie nastąpiła rewolucja w leczeniu próchnicy i odbudowy szkliwa. Nowatorska substancja ma wejść do obiegu już w przyszłym roku.

Przełomowy żel na odbudowę szkliwa

Naukowcy z Uniwersytetu Nottingham - we współpracy z międzynarodową ekipą badaczy - opracowali nowy żel, który potrafi naprawiać i regenerować zniszczone szkliwo. Z problemem ubytków w uzębieniu zmaga się niemal połowa globalnej populacji.

Jak działa żel? Powiela właściwości naturalnych białek, które kierują rozwojem szkliwa. Gdy stosuje się go lokalnie, tworzy silne wiązanie, które wypełnia wszelkie ubytki i dziury w zębach. Następnie tworzy reakcję ze śliną, z której pobiera białko i fosforany, które promują kontrolowany rozwój nowego minerału, wyrównując ubytki i przyjmując kształt zdrowego szkliwa.

Można go zastosować na zęby w taki sam sposób, w jaki dentyści obecnie zapobiegają pogłębianiu się problemów za pomocą zabiegów fluoryzacyjnych. Trwa to zaledwie kilka minut i nie wymaga operacji.

Dr Abshar Hasan, doktor habilitowany i główny autor badania, w wypowiedzi dla The Independent wyjaśnił, że gdy żel jest stosowany na zdemineralizowane lub nadmiernie starte szkliwo albo odsłoniętą zębinę, promuje wzrost kryształów w zintegrowany i uporządkowany sposób, odbudowując architekturę naszego naturalnego, zdrowego szkliwa.

"Przetestowaliśmy właściwości mechaniczne tych zregenerowanych tkanek w warunkach symulujących realne sytuacje, takie jak szczotkowanie zębów, żucie czy kontakt z kwaśnymi pokarmami, i odkryliśmy, że zregenerowane szkliwo zachowuje się dokładnie tak jak zdrowe szkliwo" – dodał Hasan.

Co więcej, technologia jest wszechstronna, co otwiera możliwość jej zastosowania w wielu typach produktów, aby pomóc pacjentom w każdym wieku cierpiącym na różne problemy stomatologiczne związane z utratą szkliwa i odsłoniętą zębiną – powiedział profesor Alvaro Mata, kierownik Wydziału Farmacji oraz Katedry Inżynierii Chemicznej i Środowiskowej Uniwersytetu Nottingham.