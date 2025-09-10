Profesor: "Dwa rodzaje zawodów są bezpieczne. Nie wyprze ich żadne AI"

Hydraulicy i pielęgniarki na szczycie listy

Jego zdaniem bezpieczne są zawody rzemieślnicze oraz te opiekuńcze. Nie są one tak łatwe do zautomatyzowania jak inne i dlatego uchodzą za bezpieczniejsze niż większość umysłowych prac.

Na szczycie listy znalazły się takie zawody rzemieślnicze jak: elektrycy, hydraulicy i monterzy, którzy wykonują różne zadania w rzeczywistych, często chaotycznych warunkach. Jego zdaniem zawody rzemieślnicze oraz te opiekuńcze - wymagające empatii, osądu oraz kontaktów społecznych i wielu umiejętności praktycznych będzie najtrudniej zastąpić sztuczną inteligencją. Przynajmniej w najbliższej dekadzie. Zdaniem Zhanga jest to wręcz mało prawdopodobne.

Dlatego też zawody takie jak pielęgniarka, przedszkolanka i nauczycielka w szkole podstawowej są niezwykle trudne do zastąpienia. Wymagają bowiem zarówno empatii, jak i umiejętności praktycznych. A jak wszyscy wiemy, empatia to nie jest mocna strona AI.

Z pewnością istnieją zawody, które nie zostaną zautomatyzowane w ciągu najbliższych, być może, 10 lat. - powiedział Baobao Zhang, profesor Uniwersytetu w Syrakuzach.

Zhang ostrzegł też młodych pracowników, aby zachowali jak największą elastyczność i w razie potrzeby byli gotowi do przekwalifikowania się i korzystania z sieci. Wszystko po to, aby byli jak najbardziej konkurencyjni wobec sztucznej inteligencji. Wówczas będzie trudniej ich zastąpić.