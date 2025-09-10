Profesor: "Dwa rodzaje zawodów są bezpieczne. Nie wyprze ich żadne AI"
Profesor specjalizujący się w polityce i sztucznej inteligencji, Baobao Zhang, stwierdził, że istnieją dwa rodzaje zawodów, które nie są zagrożone wyparciem przez sztuczną inteligencję. Przynajmniej w najbliższym czasie.
Hydraulicy i pielęgniarki na szczycie listy
Jego zdaniem bezpieczne są zawody rzemieślnicze oraz te opiekuńcze. Nie są one tak łatwe do zautomatyzowania jak inne i dlatego uchodzą za bezpieczniejsze niż większość umysłowych prac.
Na szczycie listy znalazły się takie zawody rzemieślnicze jak: elektrycy, hydraulicy i monterzy, którzy wykonują różne zadania w rzeczywistych, często chaotycznych warunkach. Jego zdaniem zawody rzemieślnicze oraz te opiekuńcze - wymagające empatii, osądu oraz kontaktów społecznych i wielu umiejętności praktycznych będzie najtrudniej zastąpić sztuczną inteligencją. Przynajmniej w najbliższej dekadzie. Zdaniem Zhanga jest to wręcz mało prawdopodobne.
Dlatego też zawody takie jak pielęgniarka, przedszkolanka i nauczycielka w szkole podstawowej są niezwykle trudne do zastąpienia. Wymagają bowiem zarówno empatii, jak i umiejętności praktycznych. A jak wszyscy wiemy, empatia to nie jest mocna strona AI.
Z pewnością istnieją zawody, które nie zostaną zautomatyzowane w ciągu najbliższych, być może, 10 lat.
Zhang ostrzegł też młodych pracowników, aby zachowali jak największą elastyczność i w razie potrzeby byli gotowi do przekwalifikowania się i korzystania z sieci. Wszystko po to, aby byli jak najbardziej konkurencyjni wobec sztucznej inteligencji. Wówczas będzie trudniej ich zastąpić.
Jego zdaniem, generatywna sztuczna inteligencja zmienia branże w zawrotnym tempie, narażając wiele do tej pory uchodzących za "bezpieczne" zawodów na ryzyko.