Zmęczony? Może to być poważna choroba - naukowcy opracowali test

Wszyscy jesteśmy zmęczeni?

Naukowcy twierdzą, że opracowali pierwsze na świecie badanie krwi, pozwalające zdiagnozować encefalopatię mielinową, zwaną również jako zespół przewlekłego zmęczenia. To nie tylko przejściowy brak sił, ale choroba, która wymaga odpowiedniej diagnostyki i leczenia. To przede wszystkim skrajne, nieustępujące wyczerpanie, które trwa minimum sześć miesięcy i nie ma wyraźnej przyczyny. Jeśli chodzi o objawy, to mogą wystąpić zaburzenia snu, bóle mięśni i stawów, problemy z pamięcią i koncentracją, a także objawy grypopodobne.

Obecnie nie ma testu na wykrycie tej choroby, a diagnozę pacjentom stawia się zazwyczaj na podstawie objawów. Oznacza to, że u wielu osób choroba ta może nie zostać zdiagnozowana przez lata.

Test pozwoli na szybsze postawienie diagnozy

Ale niektórzy eksperci studzą entuzjazm. Apelują o ostrożność i podkreślają, że test wymaga jeszcze pewnej ilości badań, zanim będzie go można rozważyć do stosowania w praktyce klinicznej. Niezależnie od potrzeby badań na szerszej grupie badawczej, jest to duży krok naprzód.