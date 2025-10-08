Zmęczony? Może to być poważna choroba - naukowcy opracowali test
Naukowcy opracowali pierwszy precyzyjny test, który wykrywa chorobę, zwaną zespołem przewlekłego zmęczenia. Badania mogą dać nadzieję pacjentom, jednak niektórzy eksperci podkreślają, że jest to zaledwie początek badań w tym kierunku.
Wszyscy jesteśmy zmęczeni?
Naukowcy twierdzą, że opracowali pierwsze na świecie badanie krwi, pozwalające zdiagnozować encefalopatię mielinową, zwaną również jako zespół przewlekłego zmęczenia. To nie tylko przejściowy brak sił, ale choroba, która wymaga odpowiedniej diagnostyki i leczenia. To przede wszystkim skrajne, nieustępujące wyczerpanie, które trwa minimum sześć miesięcy i nie ma wyraźnej przyczyny. Jeśli chodzi o objawy, to mogą wystąpić zaburzenia snu, bóle mięśni i stawów, problemy z pamięcią i koncentracją, a także objawy grypopodobne.
Obecnie nie ma testu na wykrycie tej choroby, a diagnozę pacjentom stawia się zazwyczaj na podstawie objawów. Oznacza to, że u wielu osób choroba ta może nie zostać zdiagnozowana przez lata.
Test pozwoli na szybsze postawienie diagnozy
Ale niektórzy eksperci studzą entuzjazm. Apelują o ostrożność i podkreślają, że test wymaga jeszcze pewnej ilości badań, zanim będzie go można rozważyć do stosowania w praktyce klinicznej. Niezależnie od potrzeby badań na szerszej grupie badawczej, jest to duży krok naprzód.
Zespół przewlekłego zmęczenia to poważna i często upośledzająca choroba, charakteryzująca się skrajnym zmęczeniem, które nie ustępuje mimo odpoczynku. Wiemy, że wielu pacjentów czuje się ignorowanymi, a nawet wmawia się im, że ich "choroba siedzi w głowie". Chcieliśmy sprawdzić, czy uda nam się opracować badanie krwi, które może potwierdzić chorobę i tak się stało.