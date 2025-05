Padł rekord popularnej łamigłówki. Lepiej nie mrugajcie, bo przegapicie

No dobra, możecie, ale podglądając pracę pewnego robota lepiej mieć przynajmniej przez chwilę otwarte oczy. Mrugnięcie oka trwa raptem średnio 0,3 sekundy. Okazuje się jednak, że to na tyle dużo, by przegapić efekt pracy najnowszego robota skonstruowanego przez młodych inżynierów, studentów z Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana w USA. Maszyna została stworzona do ekspresowego rozwiązywania kostki Rubika.

Nie tylko do zabawy

Robot, nazwany czule „Purdubik's Cube”, wykorzystuje wizję maszynową do rozpoznawania kolorów, niestandardowe algorytmy rozwiązywania zoptymalizowane pod kątem czasu wykonania i sprzęt do sterowania ruchem klasy przemysłowej – podaje NBC. Połączenie tych wszystkich elementów pozwala na rozwiązanie popularnej łamigłówki w rekordowym czasie wynoszącym 0,103 sekundy, czyli prawie trzy razy krócej niż poprzedni, najlepszy wynik w tej kategorii, ustanowiony przez inżynierów Mitsubishi Electric w maju 2024 roku.

Nowy lider trafił dzięki temu także do księgi rekordów Guinnessa w kategorii „najszybszy robot rozwiązujący kostkę logiczną”. Robot powstał, by rywalizować w odbywającym się pod koniec ubiegłego roku Spark Challenge, konkursie projektowym dla studentów Elmore Family School of Electrical and Computer Engineering w Purdue. Po zwycięstwie robot był jeszcze ulepszany, by ostatecznie sięgnąć po laur rekordzisty.