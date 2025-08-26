Nauka

Co oczy mają wspólnego z pamięcią? Naukowcy dokonali odkrycia

Naukowcy odkryli, że ruchy gałek ocznych mogą być oznaką słabnącej pamięci. Obserwując oczy możemy dużo wcześniej zidentyfikować nadchodzące problemy z pamięcią.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:44
0
Co oczy mają wspólnego z pamięcią? Naukowcy dokonali odkrycia

Oczy to nie tylko "zwierciadło duszy"

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni lat zmienia się sposób, w jaki nasze oczy postrzegają świat. Zmienia się to zarówno pod wpływem wieku, jak i nachodzących chorób. Nowe badania sugerują, że niektóre z tych zmian, mogą pomóc we wcześniejszym zidentyfikowaniu problemów z pamięcią oraz funkcjami poznawczymi. 

Ważne jak ruszasz gałkami ocznymi

Problemem zajęli się tym razem naukowcy z Kanady oraz Indii Zachodnich. W swoich badaniach oparli się na zebranych wcześniej danych. Poszukiwali głównie różnic we wzorcach patrzenia na boki u osób z problemami zdrowotnymi mózgu oraz u tych, całkowicie zdrowych. Przebadali zarówno osoby starsze, jak i młodsze. Przeprowadzili u nich testy śledzenia ruchu gałek ocznych. U niektórych ochotników zdiagnozowano schorzenia wpływające na pamięć lub funkcje poznawcze, co pozwoliło naukowcom porównać jeszcze lepiej wiek, stan zdrowia oraz funkcjonowanie mózgu z ruchami gałek ocznych.

Badania wykazały, że pogorszenie pamięci wiąże się z obniżeniem eksploracyjnego, adaptacyjnego i zróżnicowanego wizualnego pobierania próbek otoczenia.

- twierdzą badacze. 

Istnieje możliwość, że odkrycie to przyczyni się do opracowania nowych metod wykrywania wczesnych objawów demencji oraz choroby Alzheimera. Stanowi doskonałe uzupełnienie badań, bowiem żadne z dotyczasowych nie skupiało się na ruchach gałek ocznych.

telepolis
badania i rozwój zdrowie zdrowie na oku badania naukowe
Zródła zdjęć: Emvat Mosakovskis / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com