Co oczy mają wspólnego z pamięcią? Naukowcy dokonali odkrycia

Oczy to nie tylko "zwierciadło duszy"

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni lat zmienia się sposób, w jaki nasze oczy postrzegają świat. Zmienia się to zarówno pod wpływem wieku, jak i nachodzących chorób. Nowe badania sugerują, że niektóre z tych zmian, mogą pomóc we wcześniejszym zidentyfikowaniu problemów z pamięcią oraz funkcjami poznawczymi.

Ważne jak ruszasz gałkami ocznymi

Problemem zajęli się tym razem naukowcy z Kanady oraz Indii Zachodnich. W swoich badaniach oparli się na zebranych wcześniej danych. Poszukiwali głównie różnic we wzorcach patrzenia na boki u osób z problemami zdrowotnymi mózgu oraz u tych, całkowicie zdrowych. Przebadali zarówno osoby starsze, jak i młodsze. Przeprowadzili u nich testy śledzenia ruchu gałek ocznych. U niektórych ochotników zdiagnozowano schorzenia wpływające na pamięć lub funkcje poznawcze, co pozwoliło naukowcom porównać jeszcze lepiej wiek, stan zdrowia oraz funkcjonowanie mózgu z ruchami gałek ocznych.

Badania wykazały, że pogorszenie pamięci wiąże się z obniżeniem eksploracyjnego, adaptacyjnego i zróżnicowanego wizualnego pobierania próbek otoczenia. - twierdzą badacze.