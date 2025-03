"Dzielenie posiłku" z kimś na drugim końcu świata? I to bez gotowania

Grupa naukowców z Ohio State University opracowali e-Taste, nową technologię, która pozwala użytkownikom doświadczać smaku w środowiskach cyfrowych. Dzięki niej możemy ugryźć wirtualnego kawałka tortu lub napić się świeżo wygenerowanej cyfrowej filiżanki kawy. No i najważniejsze - będziemy mogli poczuć smak tych wszystkich smakołyków. I to bez wychodzenia z domu, a nawet pokoju.

Cyfrowe jedzenie - czy to nie jest jednak trochę jednak dziwne?

Można też zdalnie przesyłać smaki. I to jest w tym wszystkim chyba najbardziej niesamowite. Naukowcy byli w stanie przesłać wrażenia smakowe z Kalifornii do Ohio, udowadniając, że możliwe jest degustowanie zdalne. Oznaczać to może, że wkrótce będziemy mogli "dzielić posiłek" z kimś, kto jest na drugim końcu świata. I to bez gotowania.