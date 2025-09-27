YouTube jedzie po bandzie. Jedni to znienawidzą, inni pokochają

YouTube uruchomił program YouTube Labs, który ma umożliwić użytkownikom testowanie eksperymentalnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji – początkowo w aplikacji YouTube Music. Pierwszą testowaną funkcją są „AI music hosts”, czyli wirtualni prezenterzy ujawniający się podczas odtwarzania miksów i stacji radiowych, którzy dzielą się ciekawostkami, historiami czy komentarzami związanymi z artystami oraz utworami.

Nowość została zaprojektowana na podobieństwo tradycyjnych prezenterów radiowych – sztuczna inteligencja przerywa więc muzykę krótkimi, generowanymi w czasie rzeczywistym komunikatami.

Celem „AI music hosts” ma być urozmaicenie i pogłębienie odbioru muzyki poprzez kontekstowe treści, jednak – jak podkreśla YouTube – funkcja pozostaje eksperymentalna, a generowane komentarze mogą się mylić lub zawierać nieścisłości. Nowość ta przypomina rozwiązanie AI DJ dostępne w Spotify, lecz prezenter AI na YouTube nie odpowiada za układanie playlist, a jedynie za komentarz głosowy.

Na początek program Labs dostępny jest dla ograniczonej liczby użytkowników z USA – zapisy prowadzone są poprzez stronę YouTube.com/new, a udział mogą zgłaszać zarówno użytkownicy z subskrypcją Premium, jak i bez niej. Użytkownicy mogą aktywować lub czasowo wyciszyć funkcję „AI music hosts”, a ich opinie mają służyć dalszemu rozwojowi projektu.