Nieśmiertelność? Najpóźniej w 2030 roku

Ray Kurzweil, były inżynier Google i ceniony futurysta uważa, że nieśmiertelność będzie dostępna nie później niż w 2030 roku. Nie pójdziemy do nieba, tylko do chmury.

Życie wieczne dzięki chmurze obliczeniowej i nanorobotom

76-letni naukowiec w swojej najnowszej publikacji „Osobliwość jest bliżej: Kiedy połączymy się z AI” uważa, że postępy w genetyce, robotyce i nanotechnologii pozwolą na stworzenie mikroskopijnych robotów, które będą przemieszczać się po ludzkich żyłach, naprawiając wszelkie uszkodzenia i utrzymując ludzi przy życiu w nieskończoność.

To jednak tylko jedna z dróg. Naukowiec bacznie przygląda się rozwojowi uczenia maszynowego, które nieuchronnie zmierza w kierunku stworzenia AGI, czyli ogólnej, samoświadomej sztucznej inteligencji. Jedną z najbardziej śmiałych prognoz Kurzweila jest to, że do 2045 roku ludzie połączą się ze stworzoną przez siebie sztuczną inteligencją, co zwiększy naszą inteligencję miliardkrotnie. Kolejnym krokiem będzie przeniesienie świadomości zupełnie do chmury obliczeniowej.

Futurolog czy szarlatan?

Czyli już za 6 lat staniemy się nieśmiertelnymi cyborgami, a chwilę później dodatkowo pieruńsko inteligentnymi. Futurolog od lat nie zgadza się tradycyjną koncepcją postrzegania śmierci, traktując ją bardziej jako możliwy do rozwiązania problem techniczny, a uporanie się z nim staje się coraz bardziej realne.

Kurzweil udowodnił przy tym, że jego prognozy są niezwykle trafne. W 2010 roku przeprowadził przegląd swoich prognoz sprzed 20 lat, aby ocenić ich dokładność. W swojej publikacji stwierdził, że spośród 147 prognoz, które sformułował w 1990 roku na okres przed 2010 rokiem, aż 115 okazało się „całkowicie trafnych”, a dodatkowe 12 było „w dużej mierze trafnych”, podczas gdy tylko trzy były całkowicie błędne.

To między innymi ten naukowiec przewidział, że komputer pokona człowieka w grze w szachy do 2000 roku, ale też cechuje go czasem przesadny optymizm. Przewidział chociażby, że samochody autonomiczne pojawią się na drogach do 2009 roku. Te faktycznie pojawiają się już na ulicach, sam oglądałem je z niemałą ekscytacją w zeszłym roku na ulicach San Francisco, ale to wciąż faza mozolnych testów.

Zobacz: Znamy termin lądowania na Marsie

Zobacz: Leczą serca ludzi “kosmiczną suszarką”. Niezwykłe efekty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock - DC Studio

Źródło tekstu: The Economist, Yahoo, oprac. wł