Niechciane zwierzęta domowe pokarmem w ZOO? Internauci oburzeni

Spokojnie, takie rzeczy jeszcze nie dzieją się w Polsce. Ogród zoologiczny w Danii chce, aby mieszkańcy dali wsparcie mięsożernym zwierzętom, w postaci małych, niechcianych zwierzątek. To pomysł jak poradzić sobie z niechcianymi pupilami np. w momencie przeprowadzki do wymarzonego apartamentu. Zoo wyraźnie zaznaczyło, że prosi jedynie o zwierzęta takie jak: króliki, kury i świnki morskie.

"W ten sposób nic się nie marnuje"

Jeśli masz zdrowe zwierzę, które musi zostać oddane z różnych powodów, możesz je nam przekazać. W ten sposób nic się nie marnuje i zapewniamy naszym drapieżnikom naturalne zachowania, odżywianie i dobre samopoczucie. - napisało ZOO w Aalborgu w poście na Facebooku.

Oczywiście, pracownicy zapewnili, że wszystkie oddane w ten sposób zwierzęta zostaną "łagodnie uśmiercone" przez wykwalifikowany personel, zanim staną się łupem jakiegoś drapieżnika. Zdaniem weterynarza z kopehaskiego zoo, tego typu praktyka jest w Danii uważana za normalną, a negatywne reakcje wynikają z "nadmiernego romantyzowania natury i nieco disneyowskiego traktowania rzeczy".

Jak się słusznie domyślacie, długo nie trzeba było czekać, na oburzenie w mediach społecznościowych. Rozpętała się goraca dyskusja, mimo wszelkiego rodzaju argumentów, że zoo jedynie naśladuje naturalne procesy łańcucha pokarmowego. Mięsożercy potrzebują mięsa i musi ono skądś pochodzić.