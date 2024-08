Wyjątkowe odkrycie na Kujawach. Skrywały je ziemia i kamienie

Niepozorna górka z dużą liczbą kamieni skrywała niezwykły sekret. W Sarnowie koło Izbicy Kujawskiej w województwie kujawsko-pomorskim archeolodzy z Łodzi dokopali się do zaskakującego odkrycia.

Niewielki pagórek w Sarnowie przez lata był tylko zwykłym pagórkiem. Położony w okolicy Lasu Sarnowskiego, nieco zmniejszony przez prace rolnicze, charakteryzował się większą liczbą kamieni. Okazało się, że nie bez powodu. Łódzcy naukowcy dotarli tam bowiem do wyjątkowej tajemnicy sprzed ponad 5,5 tysiąca lat.

Starszy niż pozostałe obiekty z okolicy?

Okazało się, że kamienny obiekt skrywający się pod pagórkiem jest kurhanem. Co ważne, jest prawdopodobnie nawet kilkaset lat starszy niż znane już grobowce megalityczne z jego okolicy. Kolejna sprawa to forma tej konstrukcji, która do tej pory była głównie spotykana w Czechach i Niemczech. Ten jednak znajduje się na polskich Kujawach, a więc niemal w samym środku kraju, nie tak daleko od jego kolebki.

Na znalezisko natrafili badacze z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego (MAiE) w Łodzi. Aktualnie rozpoznano pozostałości nasypu i płaszcza kamiennego. Wśród zachowanych elementów znajduje się bruk kamienny, który przykrywał jamę grobową. Teraz badacze chcą ocenić dokładny czas powstania kurhanu. Całość wchodzi w skład swego rodzaju kompleksu grobowców, który można spotkać właśnie na południowych Kujawach. Ich wiek wskazywany jest na okres od 4,5 do 5 tysięcy lat temu. Długie na kilkadziesiąt metrów obiekty można odnaleźć w rejonie wsi Sarnowo i Wietrzychowice. Zwane megalitami kujawskimi i są prawdopodobnie najstarszymi zabytkami architektury w Polsce.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Frank Bach (przykładowy kurhan)

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP