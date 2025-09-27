Jesteś zorganizowany i aktywny? Pożyjesz dłużej ale jest jeden haczyk

Charakter a długość życia

Bycie aktywnym, zorganizowanym i pomocnym to nie tylko cechy, które ułatwiają codzienność – mogą realnie wydłużać życie. Takie wnioski płyną z szeroko zakrojonych badań psychologów z Uniwersytetu w Edynburgu i Uniwersytetu w Limerick, którzy przeanalizowali dane ponad 22 tysięcy osób na przestrzeni nawet 28 lat.

Naukowcy odkryli, że to nie ogólne kategorie osobowości – jak ekstrawersja czy sumienność – ale konkretne określenia, np. "aktywny", najlepiej przewidują ryzyko śmierci. Osoby, które same siebie tak opisywały, miały nawet o 21 proc. niższe ryzyko zgonu.

Oczywiście nie chodzi tu o wyłącznie same słowa, lecz to, w jaki sposób te określenia przekładają się na konkretne zachowania i postawy życiowe. W skrócie - nie chodzi o samo określanie się mianem "ekstrawertyka", chodzi o entuzjastyczne podejście do życia i realną aktywność. Nie chodzi o definiowanie się jako osoba "sumienna", chodzi o pracowitość i dokładność.

Do tego dochodzą takie niuanse, że dwie osoby określające się np. mianem "ekstrawertyków" mogą przejawiać zupełnie inne dominujące cechy w spektrum swoich zachowań, a nadal mieścić się jednej i tej samej definicji.

Jednak historia ma też drugą stronę. Ci, którzy określali się jako "zestresowani", "lękliwi" czy "łatwo wybuchowi", częściej umierali wcześniej. Nadmiar napięcia i emocjonalna chwiejność mogą więc niwelować korzyści płynące z pozytywnych cech.

Badacze podkreślają, że nie chodzi o deterministyczne wyroki – nikt nie jest skazany na krótsze życie tylko dlatego, że się martwi. Wyniki sugerują jednak, że osobowość powinna być traktowana jako ważny czynnik zdrowotny, obok ciśnienia krwi czy stylu życia. Osobowość odgrywa tu ważną, ale drugorzędną rolę. Pewne czynniki, jak palenie papierosów, waga ciała, ilość aktywności fizycznej czy obecność chorób chronicznych może przełożyć się na długość życia w sposób niezależny od osobowości.