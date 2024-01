Kujawsko-pomorskie. Odkryto miejsce rytualnego składania ofiar z ludzi

Polscy archeolodzy prowadzą wykopaliska w Papowie Biskupim. Do tej pory znaleziono ponad 550 obiektów z metalu, a datowanie wskazuje, że pochodzą z epoki brązu.

Papowo Biskupie to aktualnie mała wioska w powiecie chełmińskim, znajdującym się w województwie kujawsko-pomorskim. Jest ona jednak niezwykle istotna pod względem archeologicznym. Prowadzone na jej terenie wykopaliska zaowocowały w odkrycie sporej liczby artefaktów, które rzucają nieco światła na okrytą tajemnicą kulturę łużycką.

Rytualne miejsce składania ofiar w Papowie Biskupim

W ramach projektu Sacred Lake archeolodzy zlokalizowali skupisko metalowych artefaktów w Papowie Biskupim. Wykopaliska prowadzono przez cały 2023 rok na terenie dawnego polodowcowego jeziora, które zostało wysuszone jeszcze w XIX wieku, a obecnie teren jest wykorzystywany przez rolników.

Fot: W. Lorkiewicz, W. Ochotny, G. Osipowicz

W wyniku działań archeologów udało się wykopać około 550 artefaktów z epoki brązu. Datowanie węglem C14 pomogło ustalić ich pochodzenie na lata 600-500 p.n.e. Oprócz tego udało się odnaleźć szczątki 33 osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych obu płci. Jednak kości są o wiele starsze. Ustalono, że pochodzą z lat 1040-780 p.n.e.

Fot: A. Piasecka

Większość wykopanych artefaktów to biżuteria w postaci pierścieni, naszyjników oraz bransolet, choć odnaleziono też wyroby z poroża jelenia. Warto zauważyć, że szczątki nie wskazują na żadne obrażenia obuchowe ani siekane, jednak według archeologów są to prawdopodobnie ofiary rytualne. Co więcej, taka różnica między wiekiem ludzkich szczątków, a metalowych wyrobów sugeruje, że jesteśmy świadkami okresu przejściowego, gdy kultura łużycka, pod wpływem innych kultur zamieniła składanie ofiar z ludzi na ofiary z metalowych przedmiotów.

Zobacz: Chińczycy sklonowali małpę. Ma dwa lata i nadal żyje

Zobacz: To nie Norwegia ani Szwecja. Sensacyjne odkrycie we Włocławku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Autorstwa Jerzy Strzelecki - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4132039, The Sacred Lake Project: preliminary findings from the Lusatian site of Papowo Biskupie, Poland Published online by Cambridge University Press

Źródło tekstu: Cambridge Antiquity