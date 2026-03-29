Na co zwracać uwagę przy cholesterolu? Nowe wytyczne dużo zmieniają

Cholesterol sprawdzaj wcześniej - i patrz na więcej niż LDL

Za aktualizacją stoi komitet pod kierownictwem Rogera S. Blumenthala z Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease. Główna zmiana jest prosta – im wcześniej zaczniesz kontrolować poziom cholesterolu, tym mniejsze ryzyko rozwijającej się choroby sercowo‑naczyniowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe rekomendacje zalecają badania przesiewowe u dzieci od ok. 9. roku życia, ale tylko wtedy, gdy w rodzinie występuje hipercholesterolemia rodzinna. Dla reszty populacji ważniejsza jest zmiana podejścia do oceny ryzyka w dorosłości.

Kluczową nowością jest kalkulator PREVENT, który zastępuje poprzednie narzędzie oparte na danych 26 tys. osób. PREVENT korzysta z bazy 6,6 mln pacjentów i szacuje ryzyko zawału lub udaru w perspektywie 10 i 30 lat – dla osób od 30. roku życia wzwyż. Do obliczeń dodano m.in. poziom cukru we krwi i wskaźniki pracy nerek.

Istotna jest też rekomendacja jednorazowego pomiaru lipoproteiny(a), czyli Lp(a). Przy poziomie 125 nmol/l ryzyko rośnie o ok. 40%, a przy 250 nmol/l – podwaja się.

Zaktualizowano docelowe poziomy LDL – poniżej 100 mg/dl dla zdrowych dorosłych, poniżej 70 mg/dl przy umiarkowanym ryzyku i poniżej 55 mg/dl dla osób wysokiego ryzyka. Poszerzono również listę leków obniżających LDL – oprócz statyn pojawiły się m.in. ezetymib, kwas bempedojowy i przeciwciała anty‑PCSK9.