Polacy już nie będą pokrzywdzeni. Chodzi o ceny gier na PC

Tańsze gry na Steam w Polsce. A przynajmniej takie powinny być

Polska była wśród krajów, które miały najmniej korzystne ceny gier na Steam, za co mocno obrywało się firmie Valve. Tytuły u nas kosztowały średnio 20-30% więcej niż w USA. I w takim stanie musieliśmy tkwić od października 2022, kiedy to tymczasowo dotknęło nas mocne osłabienie waluty (ze względu na wojnę w Ukrainie, rosnącą inflację i niepewną politykę NBP względem stóp procentowych). Wtedy to operowaliśmy przelicznikiem 1 USD = 4,99 PLN i bardzo długo – aż do lipca 2023 – amerykański dolar był wart powyżej 4 złotych.

Jednak w ciągu roku od października 2022 złoty już się ustabilizował, a od listopada konsekwentnie cena 1 USD wynosiła poniżej 4 PLN (z drobnymi wyjątkami). Niestety niekorzystne ceny gier zostały i to pomimo tego, że od kwietnia 2025 polski złoty jest bardzo silny względem dolara (konsekwentnie poniżej kursu 1 PLN = 3,8 USD). Teraz Valve całe szczęście zmienia niefortunny i niesprawiedliwy przelicznik w 35 walutach światowych z 4 różnych regionów – oczywiście również w Polsce.

Oprócz odświeżenia bazowego przelicznika, Valve daje deweloperom dwie opcje wyceny gier: automatyczna konwersja USD na lokalną walutę albo konwersja z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza w danym kraju/regionie oraz algorytmu uwzględniającego siłę nabywczą, ceny podobnych produktów oraz obecny kurs walut. Opcja ręcznej wyceny nadal istnieje, ale te dodatkowe mechanizmy zdejmują z deweloperów konieczność analizowania setek rynków.

Valve podkreśla w swoim komunikacie na blogu, że nowe mechanizmy pozwolą na bardziej elastyczną wycenę, która pozwoli deweloperom łatwiej zrealizować swoje cele finansowe.