Polacy już nie będą pokrzywdzeni. Chodzi o ceny gier na PC

Firma Valve po ponad 3,5 roku zmieniła przelicznik regionalny dla 35 rynków na świecie z 4 regionów. Wśród krajów, które wreszcie uzyskają korzystniejsze ceny gier na Steam jest także Polska.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:49
Polacy już nie będą pokrzywdzeni. Chodzi o ceny gier na PC

Tańsze gry na Steam w Polsce. A przynajmniej takie powinny być

Polska była wśród krajów, które miały najmniej korzystne ceny gier na Steam, za co mocno obrywało się firmie Valve. Tytuły u nas kosztowały średnio 20-30% więcej niż w USA. I w takim stanie musieliśmy tkwić od października 2022, kiedy to tymczasowo dotknęło nas mocne osłabienie waluty (ze względu na wojnę w Ukrainie, rosnącą inflację i niepewną politykę NBP względem stóp procentowych). Wtedy to operowaliśmy przelicznikiem 1 USD = 4,99 PLN i bardzo długo – aż do lipca 2023 – amerykański dolar był wart powyżej 4 złotych.

Jednak w ciągu roku od października 2022 złoty już się ustabilizował, a od listopada konsekwentnie cena 1 USD wynosiła poniżej 4 PLN (z drobnymi wyjątkami). Niestety niekorzystne ceny gier zostały i to pomimo tego, że od kwietnia 2025 polski złoty jest bardzo silny względem dolara (konsekwentnie poniżej kursu 1 PLN = 3,8 USD). Teraz Valve całe szczęście zmienia niefortunny i niesprawiedliwy przelicznik w 35 walutach światowych z 4 różnych regionów – oczywiście również w Polsce.

Oprócz odświeżenia bazowego przelicznika, Valve daje deweloperom dwie opcje wyceny gier: automatyczna konwersja USD na lokalną walutę albo konwersja z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza w danym kraju/regionie oraz algorytmu uwzględniającego siłę nabywczą, ceny podobnych produktów oraz obecny kurs walut. Opcja ręcznej wyceny nadal istnieje, ale te dodatkowe mechanizmy zdejmują z deweloperów konieczność analizowania setek rynków.

Valve podkreśla w swoim komunikacie na blogu, że nowe mechanizmy pozwolą na bardziej elastyczną wycenę, która pozwoli deweloperom łatwiej zrealizować swoje cele finansowe.

Warto podkreślić, że przez wprowadzenie tych mechanizmów gry powinny przeważnie potanieć, ale niektóre z nich mogą również podrożeć. Zmiany te nie nastąpią natychmiastowo, ale warto wypatrywać pierwszych śladów funkcjonowania nowego przelicznika.

Źródła zdjęć: Nwz / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Gamesradar