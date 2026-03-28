PKO BP z apelem. To już jutro

PKO Bank Polski odmówi posłuszeństwa

Polacy już planują wielkie zakupy w Niedzielę Palmową poprzedzającą Wielkanoc. W tym czasie nie tylko ruszymy święcić palmy wielkanocne i maszerować będziemy w procesji. To jedna z tych niezwykłych niedziel w roku, gdy zakazanym nie będzie handel.

Dalsza część tekstu pod wideo

I tutaj od razu uspokajam, przez zdecydowaną większość dnia wszystkie usługi PKO Banku Polskiego będą dostępne. Pewne zawirowania mogą pojawić się dopiero pod koniec niedzieli handlowej. Ulubiony bank Polaków zaplanował prace techniczne, które uczynią niezdatnymi do użycia serwisy iPKO, iPKO biznes i Inteligo.

Bank scharakteryzował te utrudnienia jako chwilowe, zapewnia też, że utrzymana będzie dostępność płatności kartami. Skoro jednak PKO BP sugeruje, by wszystkie ważne transakcje zrobić wcześniej, to lepiej dmuchać na zimne.