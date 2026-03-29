Wrócą smakowe e-papierosy? Zapłacimy za to, ale inaczej niż myślisz

Smakowe liquidy mogą wrócić. Jest jednak haczyk

W Ameryce, tak jak i Unii Europejskiej, panuje zakaz sprzedawania smakowych wkładów do e‑papierosów – głównym powodem zakazu była chęć zmniejszenia ich atrakcyjności dla dzieci.

Niedawno (w marcu 2026 r.) jednak amerykańska Agencja Żywności i Leków opracowała projekt wytycznych, które producenci e‑papierosów muszą spełnić, aby smakowe liquidy powróciły na rynek. Głównym zaleceniem jest zastosowanie mechanizmu weryfikacji wieku bezpośrednio na e‑papierosach. Jedna z amerykańskich firm twierdzi, że rozwiązała ten problem i prowadzi aktywną dyskusję z Agencją Żywności i Leków na temat ponownego wprowadzenia smakowych wkładów do e‑papierosów na rynek.

Firmą tą jest Ike Tech, i jest to de facto wspólne przedsięwzięcie Ispire Technology (producenta e‑papierosów) oraz Chemular, czyli agencji consultingowej w branży papierosowej.

Jaki mają na to pomysł? Używanie danych biometrycznych w połączeniu z technologią blockchain, aby zapewnić mechanizm weryfikacji wieku bezpośrednio zintegrowany z wkładami do e‑papierosów.

Nad rozwiązaniami weryfikacyjnymi pracowało wiele firm już od dawna – w tym British American Tobacco, Juul czy Altria. Niestety wszystkie z nich stosowały bardziej tradycyjne metody zbierania osobistych danych od użytkowników, które stały na przekór prywatności albo wykorzystywały układy, które dało się potencjalnie zhackować.

Wkłady do e‑papierosów Ispire miałyby stosować mini‑kamerki, aby zeskanować dowód tożsamości i twarz użytkownika. Po weryfikacji informacje te są przetwarzane na zanonimizowane tokeny, które trafiają do usługi weryfikacji tożsamości, takiej jak np. ID.me albo Clear. Po „okejce” ze strony usługi weryfikacji tożsamości urządzenie wysyła sygnał Bluetooth do telefonu, który odblokowuje e‑papierosa.

Jak zapewnia CEO firmy Ispire, Michael Wang, informacje użytkowników są w pełni anonimowe, przetwarzane za pomocą tokenów i w żadnym momencie nie są wysyłane prywatne dane. Jest jednak potencjalny minus – cały proces trwa około 90 sekund, co może zniechęcać użytkowników. Natomiast po tej jednorazowej weryfikacji połączenie Bluetooth pomiędzy telefonem a e‑papierosem utrzymuje urządzenie w gotowości. Jednak jeśli użytkownik oddali telefon zbyt daleko, trzeba będzie się uwierzytelnić ponownie.

Jak zauważa CEO Ispire, rynek został zalany jednorazowymi smakowymi e‑papierosami, które nie zostały uregulowane. Michael Wang podkreśla, że opracowanie skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku jest jednym ze sposobów, aby zwalczyć producentów jednorazówek.

Zarówno w USA, jak i UE panuje wokół tej sprawy chaos, bo jednorazowe smakowe papierosy są dozwolone. I nie są w ogóle prawnie uregulowane, a mogą zawierać bardzo szkodliwe związki, w tym ołów, nikiel, itp., i wywoływać ogromny uszczerbek na zdrowiu.