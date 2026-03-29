Mocarny laptop 700 zł taniej. To szansa na w miarę tanie granie

Najlepszy czas na zakup nowego sprzętu był w zeszłym roku i nic nie zapowiada, żeby do 2028 było lepiej. Co więcej: będzie coraz gorzej. Jeśli więc szukacie przyzwoitego sprzętu gamingowego, to warto zacisnąć zęby, albo polować na promocje.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:31
W ramach tej konkretnej gamingowy laptop HP OMEN 16 może być Wasz aż 700 zł taniej. Mowa tu dokładnie o kwocie 4999 zł. Owszem, da się kupić tańszy laptop do gier. Jednak to będą już modele z mocno przestarzałymi układami graficznymi sprzed kilku generacji. Tu natomiast mamy RTX5060, który może i nie jest najwydajniejszą jednostką na rynku, ale bez problemu poradzi sobie z większością wyzwań na sensownych ustawieniach graficznych.

HP OMEN 16 Perełka w czasach kryzysu

Procesor to naprawdę mocna strona tego laptopa. Mowa tu o 16-rdzeniowym i 32-wątkowym układzie AMD Ryzen 9 8940HX. Ten jest wspierany przez 16 GB DDR5 o taktowaniu 5600 MHz. Dobrą wiadomością jest również to, że wciąż mamy wolny jeden slot na RAM. Tym samym polując na promocje, możemy w dobrej cenie dorwać kolejną, laptopową kość o tych parametrach zwiększając pamięć do 32 GB. Sam laptop przyjmuje do 64 GB RAM.

Jeśli chodzi o dysk, to dostajemy 1 TB, co jest już sensowną pamięcią na gry i programy. Natomiast najważniejszy element, czyli karta graficzna RTX5060 ma do dyspozycji 8 GB vRAM.

Nie można także pominąć ekranu. Jest to 16-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, która działa z częstotliwością 144 Hz. A wszystko to za 4999 zł, czyli aż 700 zł taniej.

Źródła zdjęć: HP