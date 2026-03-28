Biedronka zamyka zimę i podaje do ręki. 500 zł w kieszeni

Biedronka zaskakuje profesjonalną Inoviva Slushie S2.2

Tylko 15 minut dzieli cię od nudnego soku czy kawy do doskonałej, gładkiej i niezwykle przyjemnej granity. Nie musisz się już zastanawiać, jaki syf dodają do tych niebieskich i czerwonych granit w kinach, u ciebie mrożone napoje będą z dokładnie takich składników, jak sobie tylko wymarzysz.

Dalsza część tekstu pod wideo

W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencji, Inoviva ma zasadniczą zaletę. Z prawej strony obudowy zastosowano dodatkowy uchwyt blokady pojemnika, który zapewnia bezstresowe doszczelnienie pojemnika i pewność poprawnego montażu po myciu. Co ważne, pojemnik i mieszadło można łatwo umyć w zmywarce.

Panel sterujący oferuje kilka kluczowych trybów: Slushie, Frappe, Milk Shake, Cocktail, Wine i Clean - do czyszczenia. Dokładnie tak, na liście jest też mrożone wino, a napoje mogą bazować na kawie czy mleku. Do kompletu mamy blokadę przed dziećmi i możliwość ręcznej regulacji wychłodzenia i gęstości.

Co ważne, do pozyskania odpowiedniej konsystencji w przypadku Slushy należy zastosować napoje o zawartości cukru ponad 5% (brutto, np. z soków). Zapewnia to osiągnięcie odpowiednio gładkiej konsystencji, zamiast ostrych kryształów lodu. Alternatywnie producent proponuje alkohol o stężeniu 2,8 - 16 % (dla całego zbiornika). W skrócie, jak wychodzi za bardzo lód - dodajemy cukru lub alkoholu. a jak nie chce się skrystalizować nawet poniżej -7 stopni Celsjusza, to ktoś przesadził pewnie z alkoholem i wystarczy dolać wody.

Z doświadczenia dodam, że genialne mogą być wszelkie syropy do SodaStream i podobne. Tymi bez cukru można wzmocnić smak granity, a tymi ze standardowym składem zapewnić odpowiednie stężenie cukru. A jeśli wpadną w gości "fit larwy", szklanka np. ginu na 2 litry wody oraz do wyboru rozmaite syropy bez cukru zapewnią im w miarę czyste sumienie. Odradzam natomiast mrożenie piwa (bezsmakowe marnotrawstwo), ale już mrożony Aperol czy Hugo Spritz z pewnością zostaną przyjęte z uznaniem.

Dość jednak o napojach wyskokowych dla dorosłych. Nikomu nie sprawimy takim sprzętem aż tak dużej radości, jak dzieciom. Naszą przewagą i czystym sumieniem jest przy tym możliwość postawienia na bezpieczne i zdrowe produkty, zamiast wszędobylskiej chemii, sztucznych barwników i białego cukru. Prawdziwy sok malinowy od babci zmienia się nagle w niesamowity, pełny witaminy C deser.

