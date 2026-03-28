Lubisz Stranger Things? Ten nowy zestaw ledwo zmieścisz na półce

Uczta dla fanów Stranger Things

Stranger Things: The Complete Series – bo tak nazywa się ten zestaw – trafi do sprzedaży 27 lipca 2026 r. Za wydanie odpowiedzialne jest Arrow Films – firma specjalizująca się w wypaśnych edycjach filmów na Blu-ray i 4K UHD Blu-ray.

Zestaw z serialem będzie miał dwie wersje – Special i Deluxe, a każda z nich zawiera aż 25 płyt 4K UHD Blu-ray lub zwykłych Blu-ray. W wariancie Deluxe dostaniemy też 148‑stronną książkę, plakaty i inne dodatki – materiały zza kulis wideo, pokazujące plan serialu od kuchni, ale i też liczne "fizyczne" bonusy, w tym kostkę k20 Hellfire Club, naszywki, naklejki, karty itp.

Co ciekawe, twórcy serialu bracia Duffer chcieli wydać serial w formie fizycznego nośnika, aby można było go "posiadać w całości" i zachować na następne dekady. Pomimo że serial do tej pory był dostępny wyłącznie w streamingu i był flagową produkcją Netflixa – jego twórcy zdają sobie sprawę z natury strumieniowania wideo i tego, że de facto nie posiadamy w ten sposób filmów i seriali.

Stranger Things: The Complete Series w wydaniu Deluxe na 4K UHD Blu-ray

Takie wydanie Stranger Things zapewni najlepszą możliwą jakość obrazu i dźwięku, z obrazem w 4K z Dolby Vision (nie wiadomo z jakiego mastera) oraz dźwiękiem Dolby Atmos dla sezonów 4 i 5 (a 1–3 z DTS-HD MA 5.1).

Stranger Things: The Complete Series ma kosztować:

135 funtów brytyjskich -> wydanie Special na Blu-ray

-> wydanie Special na Blu-ray 180 funtów -> wydanie Deluxe na Blu-ray

-> wydanie Deluxe na Blu-ray 145 funtów -> wydanie Special na 4K UHD Blu-ray

-> wydanie Special na 4K UHD Blu-ray 200 funtów -> wydanie Deluxe na 4K UHD Blu-ray