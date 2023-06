Muzyka w nowym świetle. Znaleziono instrument sprzed 12 tys. lat

Muzyka to nie tylko lira, czy pianino i jak się okazuje, towarzyszy ludziom od bardzo długiego czasu, choć początkowo instrumenty mogły mieć nieco inne zastosowanie niż dzisiaj.

Dzisiaj dostęp do muzyki jest powszechny, wystarczy włączyć losową platformę streamingową i wybrać jeden z dziesiątków tysięcy dostępnych utworów. Samo tworzenie muzyki nie wymaga już fizycznej obecności instrumentów, niektóre gatunki w pełni powstają komputerowo, choć klasyczne podejście do muzyki nie odeszło jeszcze do lamusa. Jednak jak daleko sięga przeszłość muzyki i instrumentów? Okazuje się, że co najmniej 12 tysięcy lat wstecz.

Odnaleziono instrumenty sprzed 12 tysięcy lat

Ostatnio archeologowie ze stanowiska Ain Mallaha w Izraelu odnaleźli instrumenty, które datowane są na 12 tysięcy lat wstecz. Mowa tu o sześciu fletach wykonanych z kości ptaków, lecz tylko jeden z wykopanych instrumentów jest w nienaruszonym stanie i jest długości 65 milimetrów. Jego brzmienie zostało odtworzone i można go posłuchać na nagraniu poniżej.

Naukowcy podejrzewają, że wytworzyli je Natufijczycy, myśliwi mający w zwyczaju polowania na gazele i antylopy. To właśnie w łowach mogły im pomagać odnalezione instrumenty. Dźwięk wydobywający się z instrumentów jest zbliżony do odgłosów niektórych ptaków drapieżnych, w szczególności Krogulca Zwyczajnego. Według ekspertów flety mogły służyć do próby porozumiewania się z drapieżnikami podczas polowania.

Świadczy o tym wybór cienkich ptasich kości i wskazuje to również na podstawową wiedzę na temat akustyki. Gdyby skorzystali z grubszych kości, dźwięk wydobywający się z instrumentów byłby głębszy. Warto zaznaczyć, że odnalezione flety nie są najstarszymi przyrządami muzycznymi, jakie odnaleziono. Ten tytuł należy do znaleziska ze Słowenii. Mowa tu również o flecie, lecz o wiele starszym, gdyż sprzed 60 tysięcy lat.

Źródło zdjęć: Laurent Davin (Bone aerophonesfrom Eynan‑Mallaha (Israel)indicate imitation of raptor callsby the last hunter‑gatherersin the Levant)

Źródło tekstu: Scientifict Reports, Laurent Davin (Bone aerophonesfrom Eynan‑Mallaha (Israel)indicate imitation of raptor callsby the last hunter‑gatherersin the Levant)