Używasz smartfona na słońcu? To ryzykowny pomysł

Hiszpańscy naukowcy opisali historię dwóch osób, które zniszczyły sobie siatkówkę, patrząc w smartfon. Jednak to nie samo urządzenie było głównym sprawcą kontuzji, lecza mocne słońce odbijające się od ekranu.

Doskonale wiadomo o tym, by nie patrzeć prosto w Słońce. Niech chodzi tylko o to, że razi, lecz również można sobie uszkodzić wzrok. Jak się okazuje, w ostrym Słońcu nie należy również korzystać ze smartfonów lub robić to z głową. Hiszpańscy naukowcy opisali historię dwóch osób, które uszkodziły sobie wzrok promieniami słonecznymi odbitymi od ich smartfonów.

Naukowcy ostrzegają przed patrzeniem na ekran smartfonu

Hiszpańscy naukowcy odpisali na łamach Journal of Medical Case Reports historię dwóch osób, które patrząc w ekran smartfonu lub tabletu w ostrym Słońcu, uszkodziły sobie siatkówki oczu. Co prawda nie łatwo jest tego dokonać, gdyż ekspozycja na promienie słoneczne musi być długa, lecz okuliści nie mają wątpliwości, że takie scenariusze będą realizować się coraz częściej.

Najgorsze jest to, że Słońce może wypalać fotoreceptory, czyli elementy, odbierające światło, a my możemy nawet nie mieć tego świadomości. 30-letni mężczyzna przez cztery godziny czytał na tablecie, znajdując się jednocześnie na nasłonecznionym stoku narciarskim. Po zakończeniu lektury spostrzegł, że jego wzrok jest dużo mniej ostry niż wcześniej.

Podobna sytuacja spotkała 20-letnią kobietę, czytającą ze smartfonu przez trzy godziny na plaży. Ona również straciła ostrość widzenia.

Okuliści ostrzegają, że nie tylko Słońce może powodować problemy ze wzrokiem, lecz również sam smartfon. Często korzystanie z urządzeń mobilnych może prowadzić do krótkowzroczności ze względu na nadmierne napięcia akomodacyjne, które występują, gdy patrzymy na coś z bardzo bliskiej odległości. Może to doprowadzić do odkształcenia soczewki i w efekcie rozwój krótkowzroczności.

Zobacz: Sensacja w pobliżu Ziemi. Powtórka dopiero w 2189 roku

Zobacz: x-kom nie dopełnił formalności? Są turbulencje z darmowymi laptopami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Journal of Medical Case Reports