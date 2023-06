x-kom nie dopełnił formalności? Są turbulencje z darmowymi laptopami

Pojawiają się pierwsze problemy w sprawie przetargu na laptopy dla czwartoklasistów. Jedna z firm odwołała się od decyzji i domaga się ponownej oceny konkurentów.

Wydawało się, że rozstrzygnięcie przetargu na laptopy dla uczniów to już tylko formalność. Kilka tygodni temu Centrum Obsługi Administracji Rządowej zdecydowało się zaprosić wszystkie zainteresowane firmy do podpisania umowy ramowej. Żaden zainteresowany nie został z przetargu wykluczony. Pomimo tego jedna z firm postanowiła się odwołać — informuje Puls Biznesu.

Odwołanie w sprawie laptopów dla uczniów

Odwołanie złożyła Grupa E, która nie zgadza się z oceną i wyborem ofert złożonych przez Betchle oraz x-kom. Ich zdaniem odbyło się to niezgodnie z prawem. Pierwsza z firm miała nie dostarczyć dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw, a także linków do testów CrossMark oraz certyfikatu ISO 14001.

Jeśli chodzi o x-kom, to w tym przypadku Centrum Obsługi Administracji Rządowej, zdaniem odwołującej się Grupy E, nie udostępniło wykazu dostaw oraz przedłożonych przez sklep dowodów potwierdzających zrealizowane tych dostaw.

Dlatego też Grupa E domaga się unieważnienia wyboru obu ofert i powtórzenia ich ocen. Odwołujący chce, aby Betchle uzupełniło brakujące dokumenty, a dokumenty dotyczące x-komu zostały odtajnione.

Odwołanie może opóźnić wybór dostawcy laptopów o mniej więcej 2-3 tygodnie, o ile nikt nie zakrąży do sądu późniejszego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Jeśli do tego dojdzie, to opóźnienie może wynieść nawet 2-3 miesiące. Co prawda skarga nie blokuje możliwości podpisywania umów, ale raczej nikt nie będzie chciał ryzykować i wszyscy wstrzymają się z decyzjami do czasu wyroku.

Tak naprawdę zaproszenie wszystkich zainteresowanych do podpisania umów ramowych do dopiero początek. Prawdziwa rywalizacja rozpocznie się dopiero na etapie składanie konkretnych ofert. Polski rząd liczy, że te będą niższe niż pierwotnie złożone.

