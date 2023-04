Rząd kombinuje przy laptopach. Ma prośbę do uczniów

Rząd rozda darmowe laptopy dla czwartoklasistów, ale nie będą one do użytku w szkole — uprzedza minister edukacji Przemysław Czarnek.

Na początku nowego roku szkolnego wszyscy czwartoklasiści mają otrzymać od rządu darmowe laptopy, które mają im służyć do nauki. Nie oznacza to, że będą mogli z nich korzystać w szkole. Minister Edukacji i Nauki ma na ten temat inne zdanie.

Laptopy dla uczniów, ale do używania w domu

Chociaż brzmi to absurdalnie, to laptopy mają być do użytku domowego — twierdzi Przemysław Czarnek, minister edukacji.

Po to przeznaczamy środki finansowe na doposażanie szkół, po to są pracownie komputerowe, by w szkołach dzieci korzystały z tych komputerów, a te laptopy są do domu. Te laptopy będą własnością rodziców tych dzieci, więc one są do użytku domowego

- powiedział Przemysław Czarnek w rozmowie z RMF24.

Jednocześnie minister edukacji przyznał, że możliwość przynoszenia komputerów do szkoły zależy od decyzji samych nauczycieli. Ministerstwo nie zamierza tego w żaden sposób ujednolicać. Pomimo tego sam Czarnek jest temu przeciwny.

Ja nie powiem pani nauczycielce Jadwidze Kowalskiej ze szkoły w Gdańsku lub Gdyni, czy ma nakazać albo nie. Ja jestem za tym, żeby ten laptop był do wykorzystania w domu, a w szkole po to wydajemy miliardy, żeby zorganizować pracownię komputerową, a te laptopy, żeby były w domu.

- odpowiadał Czarnek.

Laptopy dla czwartoklasistów

Jeszcze nie wiadomo, jakie konkretnie laptopy otrzymają wszyscy czwartoklasiści. W pierwszym etapie najkorzystniejszą ofertę złożył sklep x-kom, który zaproponował modele ASUS ExpertBook B1502CBA w cenie około 2952 zł brutto za sztukę. Jednak ostateczna decyzja zapadnie dopiero w drugim etapie przetargu.

